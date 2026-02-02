Winter-Transfers und Abschiede

#AusLiebeZumFußball

Der Newsticker meldet mehrere personelle Veränderungen im emsländischen Amateurfußball: Der SV Esterwegen verabschiedet drei Spieler zum Ende des Transferfensters, während sich beim SV Lengerich-Handrup zur neuen Saison ein Trainer-Trio sowie ein Obmann zurückziehen.

Mit dem Ende des Winter-Transferfensters trennt sich der SV Esterwegen von Oguzhan, Cengizhan und Güven. Alle drei wechseln mit sofortiger Wirkung in die 2. Kreisklasse Emsland Nord zum FC Fatihspor 07.

Der Verein bedankt sich bei den Spielern für ihren Einsatz, ihre Zeit im Club sowie die gemeinsamen Momente auf und neben dem Platz und wünscht ihnen für den weiteren sportlichen und privaten Weg viel Erfolg und alles Gute.

Trainer-Trio und Obmann treten beim SV Lengerich-Handrup kürzer

Nach gemeinsamer Entscheidung werden Cheftrainer Carlo Niemann sowie die spielenden Co-Trainer Simon Schäfer und Florian Hensen zur neuen Saison nicht mehr an der Seitenlinie der 1. Herren stehen. Als Gründe werden familiäre und berufliche Aspekte genannt.

Ebenfalls tritt Christian Feldmann als Obmann kürzer. Der Verein würdigt den großen Einsatz aller vier, die die Mannschaft sportlich wie menschlich geprägt und den Verein über Jahre hinweg unterstützt haben.

Besonders hervorgehoben wird, dass Carlo Niemann, Simon Schäfer und Florian Hensen selbst viele Jahre für die 1. Herren gespielt und sich darüber hinaus ehrenamtlich eingebracht haben. Trotz der Veränderungen bleiben alle vier dem Verein erhalten: Schäfer und Niemann betreuen weiterhin eine Jugendmannschaft, Hensen wird künftig als Vorsitzender des Fördervereins aktiv sein, Feldmann bleibt als Vorsitzender für Vereinsbelange zuständig.

In den kommenden Wochen will die sportliche Leitung die Weichen für die Zukunft der 1. Herren stellen.