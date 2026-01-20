Winter-Transfers: Die Wechsel der Landesliga Staffel 2 im Überblick
Welche Klubs der Landesliga Staffel 2 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.
Die Winterpause gibt den Vereinen der Landesliga Staffel 2 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
Trainer: Marc Diamante
Zugänge: Mohsine El Haji (CD Madridejas), Magloire Mbiyavanga (Rückkehr), Kai Kunkel (Rhenania Girbelsrath), Toshiki Otsuki (FC Pesch)
Abgänge: Jacob Elliott (Siegburger SV 04)
DJK Rasensport Brand
Trainer: Daniel Formberg
Zugänge: Mika Frenzen (Eintracht Verlautenheide), Jerome Janßen (vereinslos)
Abgänge: Maurice Von Berg (SV St. Jöris), Nick Voß (SV Eilendorf II), Jan Herrmann (Umzug), Arnel Lengo (pausiert)
Eintracht Verlautenheide
Trainer: Dennis Buchholz
Zugänge: Marlon Kluth (Viktoria Arnoldsweiler), Niclas Hommelsheim (SV Alemannia Mariadorf)
Abgänge: Justin Müller (TuS Langerwehe), Til Pütz (DJK FV Haaren), Mika Frenzen (DJK Rasensport Brand), Paul Filatov (Sportfreunde Düren), Hakim Aikar (Germania Teveren)
FC Hürth
Trainer: Nico Beck
Zugänge: Stefan Fiegen (SV Eintracht Hohkeppel II zg.)
Abgänge: Niklas Miszkiewicz (SV Rhenania Bessenich 1928), Luca-Noel Kalinic (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind)
Germania Lich-Steinstraß
Trainer: Michael Hermanns
Zugänge: keine
Abgänge: Christoph Nickel (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach)
Germania Teveren
Trainer: Sebastian Wirtz
Zugänge: Tarik Kabalakli (VfL Vichttal II), Elvis Gojak (SV Alemannia Mariadorf), André Pang (SV Alemannia Mariadorf), Hakim Aikar (Eintracht Verlautenheide)
Abgänge: Tobias Wilhelm (FC Dynamo Erkelenz), Kevin Rubaszewski (VfL Jüchen-Garzweiler), Luis Damian Seferens (SV Breberen), Fynn Ellermann (Viktoria Arnoldsweiler), Bastian Wendrich (TuS Rheinland Dremmen), Yasin Taha Kalyoncuoglu (SG Türkischer SV Düren)
SC Fliesteden 1931
Trainer: Helge Hohl (für Ioannis Masmanidis)
Zugänge: -
Abgänge: Osman Nuri Calcali (SpVg Frechen 20 III), Ioannis Masmanidis (Rücktritt), Michael Iskenderoglu (Taxofit Fußballschule), Maik Engelhardt (Rücktritt)
Sportfreunde Uevekoven
Trainer: Daniel Marschalk
Zugänge: keine
Abgänge: Stefan Küppers (Spielverein Klinkum), Mika Florian Johnen (SC Wegberg), Hasan Al-Shammari (unbekannt), Lucas De Brito (unbekannt)
SV Breinig
Trainer: Dirk Ruhrig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Eilendorf
Trainer: Jasmin Muhovic
Zugänge: keine
Abgänge: Zissis Balatsouras (TuS Chlodwig Zülpich 1896)
SV Helpenstein
Trainer: Dominik Hahn
Zugänge: Hasan-Emre Tikil (SV Eilendorf), Fauzani Issa Issaka (TVD Velbert zg.), Mohamed Mankou (Vereinslos), Olaf Piatek (Polonia Warschau U19 (Polen))
Abgänge: Maxim Vogel (Unbekannt), Hendrik Höfels (FC Wegberg-Beeck)
SV Kurdistan Düren
Trainer: Siyar Tan
Zugänge: Xhenis Mislimi (Sportfreunde Düren), Nurullah Yasar (SV Rhenania Bessenich 1928), Bryant Baidoo (1. FC Düren), Mamadi Conde (Schwarz-Weiß Düren), Mohamad Maatouk (SG Türkischer SV Düren)
Abgänge: Deniz-Can Isitmen (SV Rhenania Bessenich 1928), Ali Meybodi (FC Pesch), Tarik Talbioui (Vereinslos), Ayoub Chouaybi Zaanani (Vereinslos), Yevhenii Bohdan (TSV Solingen)
TuS Chlodwig Zülpich 1896
Trainer: David Sasse
Zugänge: Gustavo Von Aschwege (SC Fortuna Köln II), Nico Wirtz (JSG Erft 01 Euskirchen), Zissis Balatsouras (SV Eilendorf)
Abgänge: Mika Jensen (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Julian Peter Becker (Pause), Prince Yoka (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Manuel Macherey (SV Rhenania Bessenich 1928), Julian Eversheim (TuS Langerwehe)
Union Schafhausen
Trainer: Jörg Halfenberg
Zugänge: keine
Abgänge: Florent Sylaj (SC Rheinbach), Betim Sylaj (SC Rheinbach), Endi Azemi (Germania Hilfarth II)
Viktoria Arnoldsweiler
Trainer: Stephan Langen
Zugänge: Tim Pieck (Viktoria Birkesdorf), Fynn Ellermann (Germania Teveren), Hussain Alawie (Viktoria Birkesdorf)
Abgänge: Daniel Mayola (Horremer SV 1919), Marlon Kluth (Eintracht Verlautenheide)