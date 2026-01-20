Winter-Transfers: Die Wechsel der Landesliga Staffel 2 im Überblick

– Foto: Förster, Schall-Langfort,

Die Winterpause gibt den Vereinen der Landesliga Staffel 2 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 20. Januar 2026 – 06:00 Uhr



BC Viktoria Glesch-Paffendorf

Trainer: Marc Diamante

Zugänge: Mohsine El Haji (CD Madridejas), Magloire Mbiyavanga (Rückkehr), Kai Kunkel (Rhenania Girbelsrath), Toshiki Otsuki (FC Pesch)

Abgänge: Jacob Elliott (Siegburger SV 04)



DJK Rasensport Brand

Trainer: Daniel Formberg

Zugänge: Mika Frenzen (Eintracht Verlautenheide), Jerome Janßen (vereinslos)

Abgänge: Maurice Von Berg (SV St. Jöris), Nick Voß (SV Eilendorf II), Jan Herrmann (Umzug), Arnel Lengo (pausiert)





Eintracht Verlautenheide

Trainer: Dennis Buchholz

Zugänge: Marlon Kluth (Viktoria Arnoldsweiler), Niclas Hommelsheim (SV Alemannia Mariadorf)

Abgänge: Justin Müller (TuS Langerwehe), Til Pütz (DJK FV Haaren), Mika Frenzen (DJK Rasensport Brand), Paul Filatov (Sportfreunde Düren), Hakim Aikar (Germania Teveren)



FC Hürth

Trainer: Nico Beck

Zugänge: Stefan Fiegen (SV Eintracht Hohkeppel II)

Abgänge: Niklas Miszkiewicz (SV Rhenania Bessenich 1928), Luca-Noel Kalinic (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind)



Germania Lich-Steinstraß

Trainer: Michael Hermanns

Zugänge: keine

Abgänge: Christoph Nickel (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach)



Germania Teveren

Trainer: Sebastian Wirtz

Zugänge: Tarik Kabalakli (VfL Vichttal II), Elvis Gojak (SV Alemannia Mariadorf), André Pang (SV Alemannia Mariadorf), Hakim Aikar (Eintracht Verlautenheide)

Abgänge: Tobias Wilhelm (FC Dynamo Erkelenz), Kevin Rubaszewski (VfL Jüchen-Garzweiler), Luis Damian Seferens (SV Breberen), Fynn Ellermann (Viktoria Arnoldsweiler), Bastian Wendrich (TuS Rheinland Dremmen), Yasin Taha Kalyoncuoglu (SG Türkischer SV Düren)



SC Fliesteden 1931

Trainer: Helge Hohl (für Ioannis Masmanidis)

Zugänge: -

Abgänge: Osman Nuri Calcali (SpVg Frechen 20 III), Ioannis Masmanidis (Rücktritt), Michael Iskenderoglu (Taxofit Fußballschule), Maik Engelhardt (Rücktritt)



Sportfreunde Uevekoven

Trainer: Daniel Marschalk

Zugänge: keine

Abgänge: Stefan Küppers (Spielverein Klinkum), Mika Florian Johnen (SC Wegberg), Hasan Al-Shammari (unbekannt), Lucas De Brito (unbekannt)



SV Breinig

Trainer: Dirk Ruhrig

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SV Eilendorf

Trainer: Jasmin Muhovic

Zugänge: keine

Abgänge: Zissis Balatsouras (TuS Chlodwig Zülpich 1896)



SV Helpenstein

Trainer: Dominik Hahn

Zugänge: Hasan-Emre Tikil (SV Eilendorf), Fauzani Issa Issaka (TVD Velbert), Mohamed Mankou (Vereinslos), Olaf Piatek (Polonia Warschau U19 (Polen))

Abgänge: Maxim Vogel (Unbekannt), Hendrik Höfels (FC Wegberg-Beeck)



SV Kurdistan Düren

Trainer: Siyar Tan

Zugänge: Xhenis Mislimi (Sportfreunde Düren), Nurullah Yasar (SV Rhenania Bessenich 1928), Bryant Baidoo (1. FC Düren), Mamadi Conde (Schwarz-Weiß Düren), Mohamad Maatouk (SG Türkischer SV Düren)

Abgänge: Deniz-Can Isitmen (SV Rhenania Bessenich 1928), Ali Meybodi (FC Pesch), Tarik Talbioui (Vereinslos), Ayoub Chouaybi Zaanani (Vereinslos), Yevhenii Bohdan (TSV Solingen)



TuS Chlodwig Zülpich 1896

Trainer: David Sasse

Zugänge: Gustavo Von Aschwege (SC Fortuna Köln II), Nico Wirtz (JSG Erft 01 Euskirchen), Zissis Balatsouras (SV Eilendorf)

Abgänge: Mika Jensen (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Julian Peter Becker (Pause), Prince Yoka (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Manuel Macherey (SV Rhenania Bessenich 1928), Julian Eversheim (TuS Langerwehe)



Union Schafhausen

Trainer: Jörg Halfenberg

Zugänge: keine

Abgänge: Florent Sylaj (SC Rheinbach), Betim Sylaj (SC Rheinbach), Endi Azemi (Germania Hilfarth II)



Viktoria Arnoldsweiler

Trainer: Stephan Langen

Zugänge: Tim Pieck (Viktoria Birkesdorf), Fynn Ellermann (Germania Teveren), Hussain Alawie (Viktoria Birkesdorf)

Abgänge: Daniel Mayola (Horremer SV 1919), Marlon Kluth (Eintracht Verlautenheide)