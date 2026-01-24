– Foto: Schroeder, VfL Vichttal, Alema

Winter-Transfers: Die Wechsel der Bezirksliga Staffel 4 im Überblick Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 4 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.

Was hat sich getan? Die Winterpause gibt den Vereinen der Bezirksliga Staffel 4 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 24. Januar 2026 – 11:00 Uhr

Ay-Yildizspor Hückelhoven

Trainer: Orhan Özkaya

Zugänge: keine

Abgänge: Adrian Szkaradek (VfR Übach-Palenberg), Talha Kisan (Vereinslos), Kerim Hizoglu (Germania Hilfarth II)



DJK FV Haaren

Trainer: Frank Küntzeler

Zugänge: Luis Diego Camacho Gazel (zuletzt DJK Eilendorf), Til Pütz (Eintracht Verlautenheide), Johan Matti van Helden (SV Alemannia Mariadorf), Tim Küppers (Rhenania Richterich), Fabian Nießen (SV Alemannia Mariadorf)

Abgänge: Cliff Sasu (Alemannia Aachen II), David Lohmüller (Kohlscheider BC II), Youssef Assla (DJK Arminia Eilendorf), Benjamin Bilalagic (Unbekannt), Timo Wermeester (Unbekannt), Yannick Wilkens (Unbekannt), Cliff Sasu (Alemannia Aachen II)





Falke Bergrath

Trainer: Mehmet Maloki

Zugänge: keine

Abgänge: keine



FC Concordia Oidtweiler

Trainer: Sven Schalge

Zugänge: Tom Maassen (SV Eilendorf II)

Abgänge: keine



FC Roetgen

Trainer: Thomas Fläschel

Zugänge: Thomas Fläschel (FC Roetgen II)

Abgänge: keine



Germania Eicherscheid

Trainer: Sandro Bergs

Zugänge: Noah Curkovic (VfL Vichttal II), Lukas Sauer (SV Schöneseiffen 1950)

Abgänge: Andreas Nießen (SG Monschauer Land)



Germania Hilfarth

Trainer: Nils Brandt

Zugänge: Ibrahim Jabbie (FC Dynamo Erkelenz), Leon Chuontu Tumbarinu (SC Union Nettetal)

Abgänge: keine



Kohlscheider BC

Trainer: Jonas Schäfer

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Niersquelle Kuckum

Trainer: Christian Schmitz

Zugänge: keine

Abgänge: keine



Rhenania Richterich

Trainer: Nick Capellmann

Zugänge: keine

Abgänge: Tim Küppers (DJK FV Haaren), Wolfgang Mbonbo (SV Alemannia Mariadorf), Jason Roder (DJK Arminia Eilendorf)



SC Erkelenz

Trainer: Pascal Thora

Zugänge: Kacper Nastalek (Escola Varsovia), Steffen Weingarten (BC Viktoria Glesch-Paffendorf II)

Abgänge: Sinan Kapar (Ziel unbekannt), Marcel Bürgener (Roland Millich)



SG Stolberg

Trainer: René Schornstein, Dirk Budinger

Zugänge: Dirk Budinger (vereinslos)

Abgänge: Nick Gerhards (VfR Würselen), Dino Zdrilic (SV Rot-Weiß Merl), Luan Mareta (VfR Würselen), Dennis Graulich (FC Eschweiler 2020), Marc Kuropka (DJK Arminia Eilendorf), Fin Rusche (SV Breinig), Justin Nathan Kreyczi (Rhenania Lohn)



SV Alemannia Mariadorf

Trainer: Marcel Herzog

Zugänge: Marcel Herzog (Vereinslos), Timo Feilhaber (VfL Vichttal II), David Briem (FC Düren 77), Geoffrey Vanaschen (KAS Eupen), Pascal Schwinghoff (Vereinslos), Cem Cagan Ince (SC Kellersberg), Jens Jäckel (Rhenania Lohn), Ertugrul Kabadayi (VfR Übach-Palenberg), Serhat Kabadayi (VfR Übach-Palenberg), Dario Katambayi-Kabongo (Rhenania Würselen/Euchen), Keita Tanou (zuletzt Selfkant), Saman Jalaliyanrad (zuletzt TuS Langerwehe), Imrane Belbachir (zuletzt FC Roetgen), Wolfgang Mbonbo (Rhenania Richterich), Aboubakar Lehogui Kamara (Schwarz-Weiß Düren)

Abgänge: Mirko Braun (Rücktritt), Stephan Hummers (Trennung), Sebastian Schmidt (Jugendsport Wenau), Johan Matti van Helden (DJK FV Haaren), Fabian Nießen (DJK FV Haaren), Elvis Gojak (Germania Teveren), André Pang (Germania Teveren), Abdullah-Selim Basogul (Unbekannt), Alexander Bayer (Unbekannt), Rico Limberg (Unbekannt), Selvin Feriz (VfL Vichttal II), Mert Büyükkelek (Unbekannt), Ardit Hiseni (Viktoria Birkesdorf), Niclas Hommelsheim (Eintracht Verlautenheide), Julian Schneiders (Alemannia Aachen II)



TV Konzen

Trainer: Mathias Kaulartz

Zugänge: keine

Abgänge: Florian Quas (Grün-Weiß Lichtenbusch)



VfR Würselen

Trainer: Tim Gerhards

Zugänge: Tim Gerhards (als Trainer), Nick Gerhards (SG Stolberg), Kazeem Babatunde (SG Türkischer SV Düren), Luca Goll (FC Germania Freund), Luan Mareta (SG Stolberg)

Abgänge: Ismail Ait-Lahssaine (VfR Übach-Palenberg), Melih Sen-Sever (VfR Übach-Palenberg), Tuncay Türkmen (VfR Übach-Palenberg), Kenan Uzun (VfR Übach-Palenberg), Kevin Wartenberg (Eintracht Verlautenheide II)