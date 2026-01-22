 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Winter-Transfers: Die Wechsel der Bezirksliga Staffel 2 im Überblick

Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 2 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.

Was hat sich getan? Die Winterpause gibt den Vereinen der Bezirksliga Staffel 2 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

In dieser Übersicht werden alle Transfers, in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.

Stand der Transferliste: 22. Januar 2026 – 10:30 Uhr

1. FC Niederkassel
Trainer: Bülent Basar
Zugänge: Adem Ben Slama (Lions Sport-Club Bonn)
Abgänge: keine

FC Blau-Weiß Friesdorf
Trainer: Thomas Huhn, Farbod Khosravani
Zugänge: keine
Abgänge: Murhaf Alahmad (TV 1911 Rheindorf)

FC Hertha Rheidt
Trainer: Benedict Habroune
Zugänge: Valentino Leonardo Pedicillo (VfR Hangelar)
Abgänge: Yulian Bilousov (Ziel unbekannt), Harlain-Mimbo Mimbala (Ziel unbekannt), Sidy Laye Ka (SV Adler Dellbrück)

Marokkanischer SV Bonn
Trainer: Mesih Celik
Zugänge: Arthur Ruppel (Sportfreunde Troisdorf 05), Safak Temel (SV Niederbachem), Hamza Channouf (FC Sankt Augustin II)
Abgänge: Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (FV Bonn-Endenich)

SC Uckerath
Trainer: Frank Süs
Zugänge: keine
Abgänge: Robin Graé (VfR Hangelar), Niklas Lüder-Jescheck (Pausiert), Jürgen Engbrecht (Pausiert)

SC Volmershoven-Heidgen
Trainer: Timo Schüller, Joachim Pietsch
Zugänge: Fynn Brygala (TuRa Germania Oberdrees)
Abgänge: keine

Sportvereinigung Deutz 05 II
Trainer: Dennis-Klaus Hedemann
Zugänge: Tom Richter (SV Konz II)
Abgänge: Salih Ben Haddou (pausiert), Tim Weinrich (VfL Rheingold Köln-Poll 1912), Maximilian Stec (SV Westhoven-Ensen)

SV Leuscheid
Trainer: Slobodan Kresovic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Niederbachem
Trainer: Sven Sattler
Zugänge: keine
Abgänge: Björn Schmickler (SC Villip 1924), Guido Kirschbaum (Unbekannt), Tae-jin Kim (Unbekannt), Okanda Felicien (Unbekannt), Safak Temel (Marokkanischer SV Bonn), Wootaek Choi (Unbekannt), Bilal Essayah (Unbekannt), Fabian Kaczmarek (SC Rheinbach), Mahdi Dhouib (Unbekannt), Hüseyin-Bedran Gül (Unbekannt), Jan Hendrik Hatzfeld (Unbekannt), Ali AKbar Mortazawi (Unbekannt), Jan Schmickler (Unbekannt), Tobias Schreiner (Unbekannt), Paulo Hohn (Unbekannt), Luka Stjepanovic (Unbekannt), Lorenz Auen (VfL Lannesdorf)

SV Rot-Weiß Merl
Trainer: Rida Boutziri, Stefan Heindrichs
Zugänge: Marlo Bollig (TuS Oberwinter), Eron Breznica (SC Fortuna Bonn), Dino Zdrilic (SG Stolberg), Maat Menes Elong (SC Fortuna Bonn)
Abgänge: Muhammet Kazan (VTA Bonn), Henry Levin Rübo (SV Vorgebirge II), Daniel Loskot (SV Niederbachem II), Sory Diallo (TB 1906 Witterschlick)

SV Vorgebirge
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Bissai Bi Batoum (SC Schwarz-Weiß Köln)

TuRa Germania Oberdrees
Trainer: Wolfgang Schlösser
Zugänge: Bastian Gundlach (TuRa Germania Oberdrees II)
Abgänge: Fynn Brygala (SC Volmershoven-Heidgen), Florian Martinetz (Karriereende), Marcel Wiersberg (TuRa Germania Oberdrees II), Benjamin Lamm (Karriereende), Gani Rama (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II)

TuS 05 Oberpleis
Trainer: Eskandar Zamani
Zugänge: Stefan Bung (als sportlicher Leiter), Paul Berner (Sportfreunde Aegidienberg)
Abgänge: Samet Spahijaj (SC 1923 Meschenich)

TuS Buisdorf
Trainer: Torsten Reisewitz
Zugänge: Dominik Stibing (Oberkasseler FV), Erwin Eliasz Paluch (Oberkasseler FV), Nicolas Pentazidis (TuS Mondorf 1920), Benjamin Post (TuS Marialinden)
Abgänge: Alex Kolb (Unbekannt), Yuuki Fukui (Unbekannt), Abdul Samet Geven (Unbekannt)

VfR Hangelar
Trainer: Sascha Strack
Zugänge: Robin Graé (SC Uckerath), Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann (ASV Sankt Augustin), Pit Eitz (ASV Sankt Augustin)
Abgänge: Valentino Leonardo Pedicillo (FC Hertha Rheidt), Zakaria Makkaouri (SV Rot Weiß Hütte)

Wahlscheider SV
Trainer: Pascale Spies
Zugänge: Leon Dagge (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II), Arlind Surdulli (Reaktiviert)
Abgänge: Yves Roman Sauer (TuS Immekeppel)

