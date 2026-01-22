– Foto: Henkel, LaBima, Bär

Winter-Transfers: Die Wechsel der Bezirksliga Staffel 2 im Überblick Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 2 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.

Was hat sich getan? Die Winterpause gibt den Vereinen der Bezirksliga Staffel 2 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 22. Januar 2026 – 10:30 Uhr

1. FC Niederkassel

Trainer: Bülent Basar

Zugänge: Adem Ben Slama (Lions Sport-Club Bonn)

Abgänge: keine



FC Blau-Weiß Friesdorf

Trainer: Thomas Huhn, Farbod Khosravani

Zugänge: keine

Abgänge: Murhaf Alahmad (TV 1911 Rheindorf)



