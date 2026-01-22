Winter-Transfers: Die Wechsel der Bezirksliga Staffel 2 im Überblick

FC Hertha RheidtTrainer:
Benedict HabrouneZugänge:
Valentino Leonardo Pedicillo (VfR Hangelar)Abgänge:
Yulian Bilousov (Ziel unbekannt), Harlain-Mimbo Mimbala (Ziel unbekannt), Sidy Laye Ka (SV Adler Dellbrück)Marokkanischer SV BonnTrainer:
Mesih CelikZugänge:
Arthur Ruppel (Sportfreunde Troisdorf 05), Safak Temel (SV Niederbachem), Hamza Channouf (FC Sankt Augustin II)Abgänge:
Aboubakr Mohammed Salih Isdayrah (FV Bonn-Endenich)SC UckerathTrainer:
Frank SüsZugänge:
keineAbgänge:
Robin Graé (VfR Hangelar), Niklas Lüder-Jescheck (Pausiert), Jürgen Engbrecht (Pausiert)SC Volmershoven-HeidgenTrainer:
Timo Schüller, Joachim PietschZugänge:
Fynn Brygala (TuRa Germania Oberdrees)Abgänge:
keineSportvereinigung Deutz 05 IITrainer:
Dennis-Klaus HedemannZugänge:
Tom Richter (SV Konz II)Abgänge:
Salih Ben Haddou (pausiert), Tim Weinrich (VfL Rheingold Köln-Poll 1912), Maximilian Stec (SV Westhoven-Ensen)SV LeuscheidTrainer:
Slobodan KresovicZugänge:
keineAbgänge:
keineSV NiederbachemTrainer:
Sven SattlerZugänge:
keineAbgänge:
Björn Schmickler (SC Villip 1924), Guido Kirschbaum (Unbekannt), Tae-jin Kim (Unbekannt), Okanda Felicien (Unbekannt), Safak Temel (Marokkanischer SV Bonn), Wootaek Choi (Unbekannt), Bilal Essayah (Unbekannt), Fabian Kaczmarek (SC Rheinbach), Mahdi Dhouib (Unbekannt), Hüseyin-Bedran Gül (Unbekannt), Jan Hendrik Hatzfeld (Unbekannt), Ali AKbar Mortazawi (Unbekannt), Jan Schmickler (Unbekannt), Tobias Schreiner (Unbekannt), Paulo Hohn (Unbekannt), Luka Stjepanovic (Unbekannt), Lorenz Auen (VfL Lannesdorf)SV Rot-Weiß MerlTrainer:
Rida Boutziri, Stefan HeindrichsZugänge:
Marlo Bollig (TuS Oberwinter), Eron Breznica (SC Fortuna Bonn), Dino Zdrilic (SG Stolberg), Maat Menes Elong (SC Fortuna Bonn)Abgänge:
Muhammet Kazan (VTA Bonn), Henry Levin Rübo (SV Vorgebirge II), Daniel Loskot (SV Niederbachem II), Sory Diallo (TB 1906 Witterschlick)SV VorgebirgeTrainer:Zugänge:
keineAbgänge:
Bissai Bi Batoum (SC Schwarz-Weiß Köln)TuRa Germania OberdreesTrainer:
Wolfgang SchlösserZugänge:
Bastian Gundlach (TuRa Germania Oberdrees II)Abgänge:
Fynn Brygala (SC Volmershoven-Heidgen), Florian Martinetz (Karriereende), Marcel Wiersberg (TuRa Germania Oberdrees II), Benjamin Lamm (Karriereende), Gani Rama (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II)TuS 05 OberpleisTrainer:
Eskandar ZamaniZugänge:
Stefan Bung (als sportlicher Leiter), Paul Berner (Sportfreunde Aegidienberg)Abgänge:
Samet Spahijaj (SC 1923 Meschenich)TuS BuisdorfTrainer:
Torsten ReisewitzZugänge:
Dominik Stibing (Oberkasseler FV), Erwin Eliasz Paluch (Oberkasseler FV), Nicolas Pentazidis (TuS Mondorf 1920), Benjamin Post (TuS Marialinden)Abgänge:
Alex Kolb (Unbekannt), Yuuki Fukui (Unbekannt), Abdul Samet Geven (Unbekannt)VfR HangelarTrainer:
Sascha StrackZugänge:
Robin Graé (SC Uckerath), Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann (ASV Sankt Augustin), Pit Eitz (ASV Sankt Augustin)Abgänge:
Valentino Leonardo Pedicillo (FC Hertha Rheidt), Zakaria Makkaouri (SV Rot Weiß Hütte)Wahlscheider SVTrainer:
Pascale SpiesZugänge:
Leon Dagge (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II), Arlind Surdulli (Reaktiviert)Abgänge:
Yves Roman Sauer (TuS Immekeppel)