Winter-Transfer-Update: Die Wechsel der Bezirksliga Staffel 4
Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 4 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.
Was hat sich getan? Die Winterpause gibt den Vereinen der Bezirksliga Staffel 4 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
Ay-Yildizspor Hückelhoven
Trainer: Orhan Özkaya
Zugänge: keine
Abgänge: Adrian Szkaradek (VfR Übach-Palenberg), Talha Kisan (Vereinslos), Kerim Hizoglu (Germania Hilfarth II)
DJK FV Haaren
Trainer: Frank Küntzeler
Zugänge: Luis Diego Camacho Gazel (zuletzt Arminia Eilendorf), Til Pütz (Eintracht Verlautenheide), Johan Matti van Helden (SV Alemannia Mariadorf), Tim Küppers (Rhenania Richterich), Fabian Nießen (SV Alemannia Mariadorf)
Abgänge: David Lohmüller (Kohlscheider BC II), Youssef Assla (DJK Arminia Eilendorf), Timo Wermeester (Unbekannt), Cliff Sasu (Alemannia Aachen II), Yannick Wilkens (Schwarz-Weiß Düren), Benjamin Bilalagic (Borussia Freialdenhoven)
Falke Bergrath
Trainer: Mehmet Maloki
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FC Concordia Oidtweiler
Trainer: Sven Schalge
Zugänge: Tom Maassen (SV Eilendorf II)
Abgänge: keine
FC Roetgen
Trainer: Thomas Fläschel
Zugänge: Thomas Fläschel (FC Roetgen II)
Abgänge: keine
Germania Eicherscheid
Trainer: Sandro Bergs
Zugänge: Noah Curkovic (VfL Vichttal II), Lukas Sauer (SV Schöneseiffen 1950)
Abgänge: Andreas Nießen (SG Monschauer Land)
Germania Hilfarth
Trainer: Nils Brandt
Zugänge: Ibrahim Jabbie (FC Dynamo Erkelenz), Leon Chuontu Tumbarinu (SC Union Nettetal)
Abgänge: keine
Kohlscheider BC
Trainer: Jonas Schäfer
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Niersquelle Kuckum
Trainer: Christian Schmitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Rhenania Richterich
Trainer: Nick Capellmann
Zugänge: Hendrik Kedanna (FC Hürth II)
Abgänge: Tim Küppers (DJK FV Haaren), Wolfgang Mbonbo (SV Alemannia Mariadorf), Jason Roder (DJK Arminia Eilendorf)
SC Erkelenz
Trainer: Pascal Thora
Zugänge: Kacper Nastalek (Escola Varsovia), Steffen Weingarten (BC Viktoria Glesch-Paffendorf II)
Abgänge: Marcel Bürgener (Roland Millich), Sinan Kapar (Sportfreunde Uevekoven)
SG Stolberg
Trainer: René Schornstein, Dirk Budinger
Zugänge: Furkan Günes (Vereinslos), Navid Nazari (Rhenania Lohn), Bastug Tchacoura (Vereinslos), Ayyoub Charabi (Vereinslos)
Abgänge: Nick Gerhards (VfR Würselen), Dino Zdrilic (SV Rot-Weiß Merl), Luan Mareta (VfR Würselen), Dennis Graulich (FC Eschweiler 2020), Marc Kuropka (DJK Arminia Eilendorf), Fin Rusche (SV Breinig), Justin Nathan Kreyczi (Rhenania Lohn)
SV Alemannia Mariadorf
Trainer: Marcel Herzog
Zugänge: Marcel Herzog (Vereinslos), Timo Feilhaber (VfL Vichttal II), David Briem (FC Düren 77), Geoffrey Vanaschen (KAS Eupen), Pascal Schwinghoff (Vereinslos), Cem Cagan Ince (SC Kellersberg), Jens Jäckel (Rhenania Lohn), Ertugrul Kabadayi (VfR Übach-Palenberg), Serhat Kabadayi (VfR Übach-Palenberg), Dario Katambayi-Kabongo (Rhenania Würselen/Euchen), Keita Tanou (zuletzt SC Selfkant), Saman Jalaliyanrad (zuletzt TuS Langerwehe), Imrane Belbachir (zuletzt FC Roetgen), Wolfgang Mbonbo (Rhenania Richterich), Aboubakar Lehogui Kamara (Schwarz-Weiß Düren), Max Dümenil (FC Eschweiler 2020), Yuuki Fukui (TuS Buisdorf), Masaya Taki (SV Eintracht Hohkeppel II zg.)
Abgänge: Mirko Braun (Rücktritt), Stephan Hummers (Trennung), Sebastian Schmidt (Jugendsport Wenau), Johan Matti van Helden (DJK FV Haaren), Fabian Nießen (DJK FV Haaren), Elvis Gojak (Germania Teveren), André Pang (Germania Teveren), Abdullah-Selim Basogul (Unbekannt), Rico Limberg (Unbekannt), Selvin Feriz (VfL Vichttal II), Ardit Hiseni (Viktoria Birkesdorf), Niclas Hommelsheim (Eintracht Verlautenheide), Julian Schneiders (Alemannia Aachen II), Alexander Bayer (VfL Vichttal II), Mert Büyükkelek (Alemannia Aachen II)
TV Konzen
Trainer: Mathias Kaulartz
Zugänge: keine
Abgänge: Florian Quas (Grün-Weiß Lichtenbusch)
VfR Würselen
Trainer: Tim Gerhards
Zugänge: Tim Gerhards (SG Stolberg), Nick Gerhards (SG Stolberg), Kazeem Babatunde (SG Türkischer SV Düren), Luca Goll (FC Germania Freund), Luan Mareta (SG Stolberg)
Abgänge: Ismail Ait-Lahssaine (VfR Übach-Palenberg), Melih Sen-Sever (VfR Übach-Palenberg), Tuncay Türkmen (VfR Übach-Palenberg), Kenan Uzun (VfR Übach-Palenberg), Kevin Wartenberg (Eintracht Verlautenheide II)