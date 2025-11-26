Winter-Trainingslager: Westfalenligist fliegt in die Türkei

Martin Schmidt, Sportlicher Leiter und Co-Trainer in Personalunion beim SV Vestia Disteln, verriet im Sporttalk der Lokalpresse, dass für die Wintervorbereitung ein Trainingslager in der Türkei organisiert wurde. Vom 10. bis 16. Januar werden Schmidt, Spielertrainer Daniel Koseler, ein Mannschaftsbetreuer sowie 17 Spieler nach Belek fliegen. Ein beliebter Trainingsort in der Türkei in den Wintermonaten. Profivereine wie der SSV Ulm und Carl Zeiss Jena wären zeitgleich vor Ort, berichtet Schmidt.

"Wir haben ein Rundum-Sorglos-Paket gebucht. Wir haben das Ganze über einen Veranstalter gebucht. Andreas Weidner unterstützt uns dabei finanziell. Aber man muss dazu sagen, die Jungs geben auch einen Teil dazu und die Mannschaftskasse, die sich in den letzten Jahren durch diverse Erfolge auch etwas gefüllt hat, beteiligt sich ebenfalls an den Kosten. Insgesamt sind zehn Trainingseinheiten, zwei pro Tag, geplant. Ein Testspiel soll es auch geben, wenn sich ein Gegner findet. Da sich die Jungs finanziell beteiligen, soll das natürlich aber auch einen geselligen Teil haben. Jeder, der Kosi (Anm. der Redaktion: Daniel Koseler) kennt, weiß, da wird ordentlich gearbeitet. Er fliegt auch schon ein paar Tage vorher runter, um das Ganze zu inspizieren. Ihm bereitet es große Freude, die Spieler mal eine Woche unter seinen Fittichen zu haben", so Schmidt.