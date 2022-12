Winter nicht mehr Spielertrainer in Schorndorf Neue Trainerkonstellation: Beim Chamer Kreisliga-Neuling übernimmt Lukas Schmidbauer für Thomas Winter

Eine „Trainer-Rochade“ erfolgt bei der ersten Mannschaft der Herrenfußballer des SSV Schorndorf: Thomas Winter, bisher Spielertrainer auf dem Feld, gibt das Amt auf eigenen Wunsch zur Winterpause ab, da ein weiterer Familienzuwachs ins Haus steht. Winter hatte die Funktion als Spielertrainer seit sieben Jahren mit großem Engagement und Erfolg ausgeführt, Höhepunkt war in der vergangenen Spielzeit die souveräne Kreisklassen-Meisterschaft mit dem verbundenen Aufstieg in die Kreisliga.

Neuer Partner von Sebastian Wiesbeck, bei den Spielen der Coach an der Seitenlinie, ist künftig Lukas Schmidbauer, wie der Verein mitteilt. Das Trio aus Wiesbeck, Winter und Schmidbauer hatte in diesem Sommer zusammen die B-Lizenz Fußball an der Sportschule Oberhaching erfolgreich abgeschlossen. Das neue Duo Wiesbeck/Schmidbauer will mit der Mannschaft als Kreisliga-Neuling im Frühjahr den Klassenerhalt möglichst schnell unter Dach und Fach bringen. Aktuell sieht es dahingehend gut aus, denn Schorndorf steht mit 27 Punkten auf dem sechsten Rang und hat bereits zwölf Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Um Punkte geht es für den SSV dann wieder ab dem 25. März 2023 mit einem Heimspiel gegen die Landesliga-Reserve des 1. FC Bad Kötzting.



Trainingsstart nach der Winterpause ist am 6. Februar. Vom 8. bis 12. März geht es für die Herrenmannschaft aus Schorndorf ins Trainingslager nach Österreich. Testspiele zur Vorbereitung sind bisher gegen den SV Arnbruck, die SG Steinberg/Fischbach, den FSV Pösing, den SV Obertrübenbach und den SC Regensburg terminiert.