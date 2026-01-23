Winter-Neuzugang: BFC Preussen bedient sich beim Ligakontrahenten

Das für morgen geplante Nachholspiel in Meuselwitz fällt aus. Der BFC Preussen muss sich also noch eine Woche gedulden, ehe es endlich wieder um Punkte geht. Immerhin bleibt so noch etwas mehr Zeit, um den ersten Winter-Neuzugang ins Team zu integrieren.

Mit Fritz Schröder kommt ein junger Offensivakteur nach Lankwitz. Der 20-Jährige stand zuletzt beim FSV Luckenwalde unter Vertrag. Die Brandenburger vermeldeten Schröders Abgang am heutigen Freitagvormittag. Geschäftsführer Hendrik Brösel erklärt: „Die Zusammenarbeit mit Fritz hat uns riesigen Spaß bereitet. Er hat sich schnell und zu jeder Zeit mit dem Verein identifiziert. Wir glauben an die Entwicklung von Fritz in den nächsten Jahren. Allerdings kam er bei uns nicht kontinuierlich zum Einsatz und daher ist dieser Wechsel im Winter nachvollziehbar.“