Winter-Neuzugang: BFC Preussen bedient sich beim Ligakontrahenten

Der BFC Preussen hat einen ersten Winter-Transfer getätigt. Vom Ligakontrahenten aus Luckenwalde kommt ein junger Offensivspieler.
Das für morgen geplante Nachholspiel in Meuselwitz fällt aus. Der BFC Preussen muss sich also noch eine Woche gedulden, ehe es endlich wieder um Punkte geht. Immerhin bleibt so noch etwas mehr Zeit, um den ersten Winter-Neuzugang ins Team zu integrieren.
Mit Fritz Schröder kommt ein junger Offensivakteur nach Lankwitz. Der 20-Jährige stand zuletzt beim FSV Luckenwalde unter Vertrag. Die Brandenburger vermeldeten Schröders Abgang am heutigen Freitagvormittag. Geschäftsführer Hendrik Brösel erklärt: „Die Zusammenarbeit mit Fritz hat uns riesigen Spaß bereitet. Er hat sich schnell und zu jeder Zeit mit dem Verein identifiziert. Wir glauben an die Entwicklung von Fritz in den nächsten Jahren. Allerdings kam er bei uns nicht kontinuierlich zum Einsatz und daher ist dieser Wechsel im Winter nachvollziehbar.“
Schröder wechselte 2024 aus dem Nachwuchs des FC Carl Zeiss Jena nach Luckenwalde. Zuvor wurde er auch beim VfL Wolfsburg ausgebildet. Der Linksfuß kam in seiner ersten Saison in Luckenwalde immerhin noch 15 Mal zum Einsatz, meist jedoch von der Bank aus. In der laufenden Spielzeit waren es sieben Einwechslungen, häufig reichte es nur für Kurzeinsätze. In Berlin hofft der Flügelstürmer nun auf mehr Spielzeit.
Aufsteiger Preussen spielt bis hierhin eine herausragende erste Regionalliga-Saison, belegt einen starken achten Platz. Am kommenden Freitag, also in genau sieben Tagen, steht dann das erste Pflichtspiel des neuen Jahres auf dem Programm. Es kommt zum Wiedersehen mit dem BFC Dynamo, der in dieser Saison sowohl in das Ligaspiel als auch die Partie im Berliner Landespokal für sich entscheiden konnte. Gelingt den Preussen mit Schröder die Revanche?