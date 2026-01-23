– Foto: Imago Images

Winter machts unmöglich: Nur Seebach kann spielen Für fast alle höherklassigen Klubs fallen die für das Wochenende geplanten Vorbereitungsspiele aus

Minusgerade und daraus resultierende hartgefrorene Kunstrasenplätze: Am Wochenende wären für einige höherklassige Klubs aus der Region die ersten Testspiele auf dem Programm gestanden, die aber fast allesamt ausfallen. Nur in Patrching, wo der TSV Seebach gegen den oberösterreichischen Landesligisten Union Esternberg seinen ersten Probelauf (Anstoß: 13 Uhr) hat, kann gespielt werden.

"Wir haben unseren Platz schon vor längerer Zeit ausgefräst und er ist einwandfrei bespielbar", informiert Patrichings Vorstand Manfred Stemplinger auf Nachfrage. Für alle anderen Klubs, die am Samstag den Testspielreigen eröffnen wollten, sieht es hingegen schlecht aus. Die SpVgg Hankofen-Hailing und die SpVgg Landshut wollten auf dem erst im Herbst eingeweihten Kunstrasenplatz am Straubinger Peterswöhrd die Klingen kreuzen, doch das Kunstgrün ist nicht bespielbar. Eine Verlegung in die Bezirkshauptstadt war keine Option. "Auf einer Seite ist unser Platz komplett vereist. Ein Spiel ist daher überhaupt nicht möglich. Selbst darauf zu trainieren, ist momentan sehr schwierig", verrät Landshuts Sportlicher Leiter Maximilian Maier. Gleiches gilt für die Plätze in Cham, wo der heimische ASV den Landkreiskontrahenten SpVgg Lam erwartet hätte, sowie im oberbayerischen Heimstetten - der Bayernligist hatte eine Match mit dem Rottaler Landesligisten SSV Eggenfelden vereinbart.















Nichts geht auch am Passauer Döbldobl. "Wir waren am Dienstag auf dem Platz, das war aber eine reine Rutschbahn. Deshalb haben wir unsere Einheit am Donnerstag ins Fitnessstudio verlegt. Die Verletzungsgefahr ist aktuell viel zu hoch", berichtet FCP-Manager Christian Wolf. Am Samstag wäre der österreichische Regionalligist Union Gurten bei der Truppe von Chefanweiser Krisztian Beregszaszi vorstellig geworden. "Gurten möchte unbedingt spielen und schaut jetzt noch nach einer möglichen Ausweichmöglichkeit. Aber ich denke, das wird nichts werden", meint Wolf.