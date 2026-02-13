Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Winter legt Spielbetrieb lahm: Weitere Absage für den BSV Rehden
Bremer Fußball-Verband sagt komplettes Wochenende ab
Die anhaltenden Witterungsbedingungen sorgen weiter für Stillstand im Spielbetrieb. Nachdem der Oberliga-Auftakt des BSV Rehden gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim abgesagt wurde, folgten nun auch schlechte Nachrichten für das Testspiel gegen den Brinkumer SV.
Der Winter hält den norddeutschen Amateurfußball weiterhin fest im Griff. Das für Freitag, 13. Februar 2026, um 19 Uhr angesetzte Testspiel des BSV Rehden beim Brinkumer SV kann nicht stattfinden. Grund ist eine generelle Spielabsage des Bremer Fußball-Verbands (BFV).
Damit fallen im Zeitraum vom 13. bis 15. Februar 2026 sämtliche Pflichtspiele im Zuständigkeitsbereich des BFV aus. Die Entscheidung erfolgte aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Unbespielbarkeit zahlreicher Plätze.
Auch Oberliga-Start betroffen
Neben dem Testspiel trifft es den BSV Rehden auch im Ligabetrieb. Das Oberliga-Nachholspiel gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim wurde ebenfalls zuvor abgesagt. Für die Schwarz-Weißen verzögert sich damit der Pflichtspielstart ins Jahr 2026 erneut.