Winter legt Spielbetrieb lahm: Weitere Absage für den BSV Rehden

Der Winter hält den norddeutschen Amateurfußball weiterhin fest im Griff. Das für Freitag, 13. Februar 2026, um 19 Uhr angesetzte Testspiel des BSV Rehden beim Brinkumer SV kann nicht stattfinden. Grund ist eine generelle Spielabsage des Bremer Fußball-Verbands (BFV).

Damit fallen im Zeitraum vom 13. bis 15. Februar 2026 sämtliche Pflichtspiele im Zuständigkeitsbereich des BFV aus. Die Entscheidung erfolgte aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und der daraus resultierenden Unbespielbarkeit zahlreicher Plätze.