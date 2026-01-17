Winter in der »Nord«: »Es besteht noch Handlungsbedarf«

Langsam aber sicher erwacht die Bayernliga Nord wieder aus ihrem Winterschlaf. Mitte/Ende Januar starten die Teams in die gemeinsame Vorbereitung, während die Planungen für die Rest-Runde und auch für die im Sommer beginnende Spielzeit allerorts auf Hochtouren laufen. Der Winterfahrplan der Bayernliga Nord - Teil 2 mit Bamberg, Fortuna Regensburg, Stadeln, Neumarkt, Erlangen, Cham, Gebenbach, Ingolstadt und Würzburg.
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Transferplanungen: Nichts geplant
Halle: Keine Turnierteilnahmen
Trainingsauftakt: 20. Januar
Vorbereitung: Drei Einheiten und ein Testspiel pro Woche
Trainingslager: Nicht geplant
Ausblick: "Wir freuen uns auf den Rest der Saison. Wir haben richtig Lust darauf, loszulegen. Das Team hat sich gefunden und ist hochmotiviert. Möge sich am Ende der Beste auch durchsetzen, wer immer das dann ist."
Die Angaben machte: Vorstandssprecher Sascha Dorsch
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Transferplanungen: Abgeschlossen
Halle: Stadtmeisterschaft Regensburg, Auerbach, Kareth und Dingolfing
Trainingsauftakt: 27. Januar - zuvor zwei Wochen individuelle Pläne
Vorbereitung: Dreimal ist in der Regel Training pro Woche sowie ein bis zwei Testspiele am Wochenende.
Trainingslager: Es geht in die Türkei. Da hat jeder Lust drauf. Arbeitsbedingt gibt es nur eine Absage.
Ausblick: "Wir werden unserem Motto treu bleiben. Wir wollen jedes Spiel erfolgreich gestalten, nach einer guten und hoffentlich verletzungsfreien Vorbereitung wieder durchstarten. Zusätzlich freuen wir uns sehr auf die Rückkehr von Langzeitverletzten.
Zeit wird es, dass der Ball wieder rollt."
Die Angaben machte: Co-Spielertrainer Lucas Altenstrasser
Zugänge: Taylan Avci (Gebenbach) und Marco Hennemann (Feucht)
Abgänge: Nikolaus Xygas, Paul Trautner und Mohamed Celahmetovic
Transferplanungen: Keine Angaben
Halle: Keine Turnierteilnahmen geplant
Trainingsauftakt: 19. Januar - zuvor individuelle Aufgaben
Vorbereitung: Vier Einheiten und ein Spiel pro Woche
Trainingslager: Nicht geplant
Ausblick: "Wir sind nach wie vor Aufsteiger. Zwar konnten wir ein paar Punkte sammeln, dennoch wissen wir nach wie vor, wo wir herkommen. Hoffentlich kommen einige Verletzte zurück."
Die Angaben machte: Trainer Manfred Dedaj
Zugänge: Dominik Juric ist von seinem Auslandsaufenthalt wieder zurück. Und auch Sommer-Neuzugang Maximilian Mild ist endlich fit.
Abgänge: Keine
Transferplanungen: Die Augen werden offen gehalt
Halle: Sieg beim Turnier "Menschen in Not" in Neumarkt am 2. Weihnachtsfeiertag
Trainingsauftakt: 15. Januar - seit Ende Dezember selbstständiges Programm
Vorbereitung: Pro Woche: Vier Einheiten + ein Testspiel
Trainingslager: Nein.
Ausblick: "Wir wollen in der Vorbereitung den Grundstein für eine gute Restrunde legen. Gegen Weiden zum Auftakt müssen wir gleich voll da sein! Wir werden deshalb intensiv arbeiten, aber auch Spaß haben."
Die Angaben machte: Trainer Sven Zurawka
Zugänge: Aristotelis Dimitriadis, Oliver Harandt (kehren beide nach Verletzungen zurück), Pablo Bemerl
Abgänge: Alban Rexhepi
Transferplanungen: Aktuell nichts mehr
Halle. Unter anderem ist Erlangen bei der mittelfränkischen Bezirksmeisterschaft dabei
Trainingsauftakt: 12. Januar
Vorbereitung: Drei bis vier Einheiten pro Woche
Trainingslager: Nein
Ausblick: "Wir wollen Anschluss nach oben halten, beginnend mit den zwei Spielen Ende Februar gegen den Tabellendritten und Tabellenzweiten. Nach Partien werden wir sehen, wie es in der Runde weitergeht."
Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Sandro Cescutti
Zugänge: Keine
Abgänge: Keine
Transferplanungen: Nichts geplant
Halle: Kein Turnierteilnahmen
Trainingsauftakt: 19. Januar
Vorbereitung: Vier Trainingseinheiten in der Woche und jeweils ein Testspiel am Wochenende
Trainingslager: Nein
Ausblick: "Zunächst steht die Wintervorbereitung an. Wir hoffen, dass alle Spieler gesund und fit durchkommen werden. Vor der Winterpause waren wir spielerisch und taktisch in einer sehr guten Verfassung. Darauf wollen wir Schritt für Schritt wieder hinarbeiten und anknüpfen."
Die Angaben machte: Trainer Faruk Maloku
Zugänge: André Klahn
Abgänge: Fabian Geitner, Leo Rujmin und Taylan Avci
Transferplanungen: Es besteht noch Handlungsbedarf
Halle: Keine Turnierteilnahmen
Trainingsauftakt: 19. Januar - zuvor individuelle Aufgaben
Vorbereitung: Vier Einheiten pro Woche und jeweils ein Testspiel pro Wochenende
Trainingslager: 14. bis 21. Februar geht's nach Mallorca
Ausblick: "Wir haben einiges an Arbeit vor uns und wollen hart sowie gallig die Einheiten absolvieren. Wir brauchen die Power für unsere Spielidee, um maximal erfolgreich die Rückrunde zu bestreiten."
Die Angaben machte: Trainer Dominic Rühl
Zugänge: Keine
Abgänge: Alper Özden
Transferplanungen: Abgeschlossen
Halle: Keine Turnierteilnahmen
Trainingsauftakt: 12. Januar
Vorbereitung: Fünf Einheiten pro Woche und insgesamt sechs Testspiele
Trainingslager: Nein
Ausblick: "Wir versuchen die Entwicklung der Jungs weiter voranzutreiben und sie an den Profibereich so nah wie möglich heranzuführen."
Die Angaben machte: Trainer Oliver Gorgiev.
Zugänge: Dennie Michel wird künftig Co-Spielertrainer sein, er kehrt somit auf den Platz zurück.
Abgänge: Keine
Transferplanungen: Keine weiteren Pläne, man fühlt sich gut aufgestellt.
Halle: Unter dem Dach war Gemeinschaftsarbeit angesagt. Der WFV hat an drei Turnieren teilgenommen - jeweils mit "bunten" Team aus Erster Mannschaft und Nachwuchs.
Trainingsauftakt: 12. Januar - vorher individuell Läufe
Vorbereitung: 3 bis 4 Einheiten pro Woche und insgesamt acht Vorbereitungsspiele. Bewusst viele Spiele, damit sich alle Spieler ausdem großen Kader zeigen können und jeder die Chance bekommt, sich für einen Platz in der Startelf zu empfehlen.
Trainingslager: Nein
Ausblick: "Unser Ziel ist klar: Mit den WFV-Tugenden – Arbeit, Kampf und Leidenschaft – wollen wir den Klassenerhalt schaffen. Die letzten Spiele der Herbstrunde haben gezeigt, dass wir es können, wenn wir als Team funktionieren. Jetzt geht es darum, diese Einstellung in jedem Spiel auf den Platz zu bringen und Punkt für Punkt zu sammeln."
Die Angaben machte: Trainer Christian Breunig