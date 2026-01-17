Winter in der »Nord«: »Es besteht noch Handlungsbedarf«

Langsam aber sicher erwacht die Bayernliga Nord wieder aus ihrem Winterschlaf. Mitte/Ende Januar starten die Teams in die gemeinsame Vorbereitung, während die Planungen für die Rest-Runde und auch für die im Sommer beginnende Spielzeit allerorts auf Hochtouren laufen. Der Winterfahrplan der Bayernliga Nord - Teil 2 mit Bamberg, Fortuna Regensburg, Stadeln, Neumarkt, Erlangen, Cham, Gebenbach, Ingolstadt und Würzburg.

Halle: Keine Turnierteilnahmen

Trainingsauftakt: 20. Januar

Vorbereitung: Drei Einheiten und ein Testspiel pro Woche

Trainingslager: Nicht geplant

Ausblick: "Wir freuen uns auf den Rest der Saison. Wir haben richtig Lust darauf, loszulegen. Das Team hat sich gefunden und ist hochmotiviert. Möge sich am Ende der Beste auch durchsetzen, wer immer das dann ist."

Die Angaben machte: Vorstandssprecher Sascha Dorsch

Fortuna Regensburg

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Transferplanungen: Abgeschlossen

Halle: Stadtmeisterschaft Regensburg, Auerbach, Kareth und Dingolfing

Trainingsauftakt: 27. Januar - zuvor zwei Wochen individuelle Pläne

Vorbereitung: Dreimal ist in der Regel Training pro Woche sowie ein bis zwei Testspiele am Wochenende.

Trainingslager: Es geht in die Türkei. Da hat jeder Lust drauf. Arbeitsbedingt gibt es nur eine Absage.

Ausblick: "Wir werden unserem Motto treu bleiben. Wir wollen jedes Spiel erfolgreich gestalten, nach einer guten und hoffentlich verletzungsfreien Vorbereitung wieder durchstarten. Zusätzlich freuen wir uns sehr auf die Rückkehr von Langzeitverletzten.

Zeit wird es, dass der Ball wieder rollt."

Die Angaben machte: Co-Spielertrainer Lucas Altenstrasser

FSV Stadeln

Zugänge: Taylan Avci (Gebenbach) und Marco Hennemann (Feucht)

Abgänge: Nikolaus Xygas, Paul Trautner und Mohamed Celahmetovic

Transferplanungen: Keine Angaben

Halle: Keine Turnierteilnahmen geplant

Trainingsauftakt: 19. Januar - zuvor individuelle Aufgaben

Vorbereitung: Vier Einheiten und ein Spiel pro Woche

Trainingslager: Nicht geplant

Ausblick: "Wir sind nach wie vor Aufsteiger. Zwar konnten wir ein paar Punkte sammeln, dennoch wissen wir nach wie vor, wo wir herkommen. Hoffentlich kommen einige Verletzte zurück."

Die Angaben machte: Trainer Manfred Dedaj

ASV Neumarkt

Zugänge: Dominik Juric ist von seinem Auslandsaufenthalt wieder zurück. Und auch Sommer-Neuzugang Maximilian Mild ist endlich fit.

Abgänge: Keine

Transferplanungen: Die Augen werden offen gehalt

Halle: Sieg beim Turnier "Menschen in Not" in Neumarkt am 2. Weihnachtsfeiertag

Trainingsauftakt: 15. Januar - seit Ende Dezember selbstständiges Programm

Vorbereitung: Pro Woche: Vier Einheiten + ein Testspiel

Trainingslager: Nein.

Ausblick: "Wir wollen in der Vorbereitung den Grundstein für eine gute Restrunde legen. Gegen Weiden zum Auftakt müssen wir gleich voll da sein! Wir werden deshalb intensiv arbeiten, aber auch Spaß haben."

Die Angaben machte: Trainer Sven Zurawka

ATSV Erlangen

Zugänge: Aristotelis Dimitriadis, Oliver Harandt (kehren beide nach Verletzungen zurück), Pablo Bemerl

Abgänge: Alban Rexhepi

Transferplanungen: Aktuell nichts mehr

Halle. Unter anderem ist Erlangen bei der mittelfränkischen Bezirksmeisterschaft dabei

Trainingsauftakt: 12. Januar

Vorbereitung: Drei bis vier Einheiten pro Woche

Trainingslager: Nein

Ausblick: "Wir wollen Anschluss nach oben halten, beginnend mit den zwei Spielen Ende Februar gegen den Tabellendritten und Tabellenzweiten. Nach Partien werden wir sehen, wie es in der Runde weitergeht."

Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Sandro Cescutti

ASV Cham

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Transferplanungen: Nichts geplant

Halle: Kein Turnierteilnahmen

Trainingsauftakt: 19. Januar

Vorbereitung: Vier Trainingseinheiten in der Woche und jeweils ein Testspiel am Wochenende

Trainingslager: Nein

Ausblick: "Zunächst steht die Wintervorbereitung an. Wir hoffen, dass alle Spieler gesund und fit durchkommen werden. Vor der Winterpause waren wir spielerisch und taktisch in einer sehr guten Verfassung. Darauf wollen wir Schritt für Schritt wieder hinarbeiten und anknüpfen."

Die Angaben machte: Trainer Faruk Maloku

DJK Gebenbach

Zugänge: André Klahn

Abgänge: Fabian Geitner, Leo Rujmin und Taylan Avci

Transferplanungen: Es besteht noch Handlungsbedarf

Halle: Keine Turnierteilnahmen

Trainingsauftakt: 19. Januar - zuvor individuelle Aufgaben

Vorbereitung: Vier Einheiten pro Woche und jeweils ein Testspiel pro Wochenende

Trainingslager: 14. bis 21. Februar geht's nach Mallorca

Ausblick: "Wir haben einiges an Arbeit vor uns und wollen hart sowie gallig die Einheiten absolvieren. Wir brauchen die Power für unsere Spielidee, um maximal erfolgreich die Rückrunde zu bestreiten."

Die Angaben machte: Trainer Dominic Rühl

FC Ingolstadt II

Zugänge: Keine

Abgänge: Alper Özden

Transferplanungen: Abgeschlossen

Halle: Keine Turnierteilnahmen

Trainingsauftakt: 12. Januar

Vorbereitung: Fünf Einheiten pro Woche und insgesamt sechs Testspiele

Trainingslager: Nein

Ausblick: "Wir versuchen die Entwicklung der Jungs weiter voranzutreiben und sie an den Profibereich so nah wie möglich heranzuführen."

Die Angaben machte: Trainer Oliver Gorgiev.

Würzburger FV

Zugänge: Dennie Michel wird künftig Co-Spielertrainer sein, er kehrt somit auf den Platz zurück.

Abgänge: Keine

Transferplanungen: Keine weiteren Pläne, man fühlt sich gut aufgestellt.

Halle: Unter dem Dach war Gemeinschaftsarbeit angesagt. Der WFV hat an drei Turnieren teilgenommen - jeweils mit "bunten" Team aus Erster Mannschaft und Nachwuchs.

Trainingsauftakt: 12. Januar - vorher individuell Läufe

Vorbereitung: 3 bis 4 Einheiten pro Woche und insgesamt acht Vorbereitungsspiele. Bewusst viele Spiele, damit sich alle Spieler ausdem großen Kader zeigen können und jeder die Chance bekommt, sich für einen Platz in der Startelf zu empfehlen.

Trainingslager: Nein

Ausblick: "Unser Ziel ist klar: Mit den WFV-Tugenden – Arbeit, Kampf und Leidenschaft – wollen wir den Klassenerhalt schaffen. Die letzten Spiele der Herbstrunde haben gezeigt, dass wir es können, wenn wir als Team funktionieren. Jetzt geht es darum, diese Einstellung in jedem Spiel auf den Platz zu bringen und Punkt für Punkt zu sammeln."

Die Angaben machte: Trainer Christian Breunig