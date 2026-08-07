Winter entscheidet offenen Schlagabtausch spät

– Foto: Sportovní Fotografie

Die SG Hombressen/Udenhausen hat ihren gelungenen Saisonstart fortgesetzt. Vier Tage nach dem 3:0 in Reinhardshagen setzte sich die Mannschaft von Trainer Alfred Igel vor 260 Zuschauern gegen den FC Großalmerode durch. Der entscheidende Treffer fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit.

In der 33. Minute traf Gabriel Alt zunächst den Pfosten. Nur eine Minute später machte es der Angreifer besser und köpfte zum 1:1 ein. Bis zur Pause blieb die Partie offen, wobei auch Julian Karnowka noch eine gute Gelegenheit für die SGHU besaß.

Die Gastgeber erwischten den besseren Beginn. Bereits in der vierten Minute verwertete Felix Höf eine Vorlage von Nils Hofmeyer zur frühen Führung. Großalmerode ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und kam zunehmend besser in die Partie.

Kurz nach dem Seitenwechsel lag die erneute Führung der Gastgeber in der Luft. Dominik Lohne traf nach Vorarbeit von Oliver Speer jedoch nur die Latte. In der 66. Minute war es dann Speer selbst, der eine Vorlage von Patrik Sorger zum 2:1 nutzte.

Großalmerode gleicht erneut aus

Doch auch auf diesen Rückstand fand der Aufsteiger eine Antwort. Der eingewechselte Yanick Schwalm bediente in der 74. Minute Ray Vogel, der zum 2:2 traf. Damit belohnte sich Großalmerode zum zweiten Mal für einen Auftritt, bei dem die Mannschaft von Thomas Bartel trotz der Rückstände nicht nachließ.

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug die SGHU noch einmal zu. Nach einer Vorlage von Maurice Müller fasste sich Noah Winter aus der Distanz ein Herz und traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2.

Perfekter Start für die SGHU

Für die Gastgeber war es der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel. Nach dem souveränen Auftakt in Reinhardshagen musste die SGHU diesmal deutlich länger um die Punkte kämpfen, bewies in der Schlussphase aber den längeren Atem.

Großalmerode blieb dagegen auch im zweiten Spiel ohne Zähler. Wie schon beim 1:2 gegen Lohfelden hielt der Aufsteiger gegen einen etablierten Gruppenligisten gut mit, stand trotz einer engagierten Leistung am Ende jedoch erneut mit leeren Händen da.