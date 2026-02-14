Winter-Drama auf dem Rasen: Schneemassen erzwingen Spielabbruch

– Foto: Marwin Wolf

Ein sportlicher Vergleich, der als wichtiger Gradmesser für die kommende Rückrunde dienen sollte, fand ein ebenso abruptes wie wetterbedingtes Ende. Das heutige Testspiel zwischen dem SKV Rutesheim, beheimatet in der Landesliga, Staffel 1, und dem VfL Nagold aus der Landesliga, Staffel 3, musste vorzeitig abgebrochen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich beide Mannschaften einen intensiven Schlagabtausch geliefert, der jedoch von den äußeren Bedingungen im wahrsten Sinne des Wortes begraben wurde. Was als reguläre Vorbereitungspartie begann, endete in einer weißen Kulisse, die eine Fortführung des Spielbetriebs unmöglich machte und die Akteure bereits nach 61 Minuten zur Unverrichteterdinge in die Kabinen zwang.

Ein intensiver Beginn

Die Partie startete unter den Augen der Anwesenden mit einer klaren Zielsetzung für beide Teams aus den unterschiedlichen Staffeln der Landesliga. Der SKV Rutesheim, der in der Landesliga, Staffel 1 um Punkte kämpft, empfing mit dem VfL Nagold einen ambitionierten Gegner aus der Landesliga, Staffel 3. Es war ein Duell, das von Beginn an zeigte, dass beide Mannschaften die Vorbereitung ernst nehmen. Trotz der winterlichen Atmosphäre entwickelte sich ein Spiel, in dem die Offensivreihen beider Vereine schnell Akzente setzen konnten. Der Fokus lag darauf, nach der Winterpause wieder in den Rhythmus zu finden und die taktischen Vorgaben unter Wettkampfbedingungen zu testen, bevor das Wetter die Regie übernahm.

Die frühe Weichenstellung durch Marc Geist

Bereits in der Anfangsphase der Begegnung gelang es dem Gastgeber, ein Ausrufezeichen zu setzen. In der 14. Spielminute war es Marc Geist, der die Kugel zur frühen 1:0-Führung für den SKV Rutesheim im Netz unterbrachte. Dieser Treffer gab der Mannschaft aus der Staffel 1 sichtlich Auftrieb und markierte den ersten emotionalen Höhepunkt. Marc Geist nutzte die sich ihm bietende Chance und sorgte dafür, dass die Rutesheimer trotz der kühlen Temperaturen früh Grund zum Jubeln hatten. Zu diesem Zeitpunkt deutete noch nichts darauf hin, dass die Partie kein reguläres Ende finden würde.

Der prompte Ausgleich durch Matthias Rauser

Die Führung des Gastgebers sollte jedoch nicht lange Bestand haben. Der VfL Nagold, der als Vertreter der Landesliga, Staffel 3, angereist war, bewies Moral und kämpfte sich postwendend zurück in die Begegnung. Es dauerte bis zur 28. Minute, ehe Matthias Rauser den Ausgleich für die Gäste erzielte. Mit seinem Treffer zum 1:1 stellte Matthias Rauser die Uhren wieder auf Null und sorgte dafür, dass die Partie offen blieb. Dieser Ausgleich war der Lohn für die Bemühungen der Nagolder, die sich vom frühen Rückstand nicht hatten beirren lassen. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Seiten um die Spielkontrolle rangen, während die Bedingungen auf dem Platz zunehmend schwieriger wurden.

Nico Gaiser sorgt für die Wende

Nach dem Seitenwechsel und mit fortschreitender Spieldauer nahm die Intensität der Schneefälle zu, was die spielerische Linie beider Teams vor große Herausforderungen stellte. Dennoch gelang es dem VfL Nagold, die Partie komplett zu drehen. In der 61. Minute war es Nico Gaiser, der für die Gäste aus der Staffel 3 traf und das Ergebnis auf 1:2 stellte. Nico Gaiser bewies in dieser Situation die nötige Übersicht und brachte seine Farben erstmals an diesem Tag in Führung. Dieser Treffer zum 1:2 sollte, wie sich nur Augenblicke später herausstellte, das letzte sportliche Ereignis dieses denkwürdigen Testspiels bleiben. Die Freude aufseiten der Nagolder über die Führung war groß, doch sie währte nur kurz, da die Natur nun endgültig ihr Veto einlegte.

Das abrupte Ende durch heftigen Schneefall

Unmittelbar nach dem Treffer von Nico Gaiser zum 1:2 sah sich der Schiedsrichter gezwungen, eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Der Schneefall war mittlerweile so stark geworden, dass eine reguläre Durchführung des Spiels nicht mehr gewährleistet werden konnte. Der Spielabbruch erfolgte nach dem 1:2 wegen zu starken Schneefalls, da die Sicherheit der Spieler und die Bespielbarkeit des Untergrunds nicht mehr gegeben waren. Was als spannendes Testspiel zwischen Rutesheim und Nagold begonnen hatte, wurde durch die weiße Pracht jäh unterbrochen.