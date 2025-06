Winsley Boteli wird an den FC Sion verliehen

Für Winsley Boteli geht die Reise weiter: Nach drei Jahren bei Borussia Mönchengladbach schließt sich der 18-Jährige dem FC Sion an. Der Angreifer ist bereits in seine Schweizer Heimat gereist und absolvierte dort am Mittwoch den Medizincheck.

Auch der FC St. Gallen und RSC Anderlecht waren an der Verpflichtung Botelis interessiert, beim FC Sion soll Boteli unter Trainer Didier Tholot regelmäßig in der Super League zum Einsatz kommen. Die reguläre Saison schloss Sion, das im Schweizer Kanton Wallis im Südwesten des Landes liegt, auf Platz neun ab. In der Play-off-Runde, bei der ein direkter Absteiger ermittelt wurde, landete der Klub schließlich mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf dem dritten Rang von sechs Teams.

Abwarten, wie sich Boteli entwickelt

In Gladbach wäre Boteli in der kommenden Saison hauptsächlich in der U23 eingeplant gewesen. Dort schoss er in der abgelaufenen Saison in 25 Einsätzen drei Tore, hinzu kamen zehn Tore in elf Pflichtspielen für die U19. Die Aussicht auf regelmäßige Einsätze bei den Profis hatte Boteli bei Borussia nicht, jetzt hat er die Gelegenheit, sich in seiner Heimat erstmals im Profifußball zu behaupten.