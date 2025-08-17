Winsen mit starker Vorstellung gegen Este, Elstorf schlägt Heidenau

Der FC Este 2012 muss am 2. Spieltag der Kreisliga Harburg die Stärke des TSV Winsen/Luhe anerkennen. Ein Spektakel lieferte sich Aufsteiger Luhdorf-Roydorf mit dem TuS Fleestedt, auch Rosengarten siegte in einer wilden Begegnung gegen Auetal. Der TSV Elstorf II feierte wiederum einen überzeugenden Dreier gegen den TSV Heidenau.
Zur Pause deutete noch nicht viel auf den ersten Saisonsieg des TSV Holvede-Halvesbostel hin: Steffen Albers hatte die Nenndorfer in Führung befördert (30.), die Hausherren justierten mit einem Doppelwechsel zur Pause nach und brachten mit Jannes Lemmermann und Malte Weitendorf viel Qualität von der Bank. Das Duo sorgte schließlich auch für den Unterschied: Lemmermann erzielte den Ausgleich (67.), Dorio Dombrowski legte nach (70.) und Weitendorf machte mit einem Doppelpack alles klar (82., 87.). Nach dem Ausgleich geriet der TuS aufgrund einer Ampelkarte in Unterzahl.
In einem wahnsinnigen Fußball-Spektakel krönt der MTV Luhdorf-Roydorf seinen Saisonstart und feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Darauf hatte zwischenzeitlich allerdings wenig hingedeutet, als die Fleestedter bereits komfortabel mit 3:1 in Führung lagen. Der TuS leistete sich jedoch die entscheidenden Fehler, die Luhdorf zurück ins Spiel holten. In einer XXL-Nachspielzeit traf Leonard Clauer vom Punkt zur Vorentscheidung (90.+1). Fynn Sandgaard macht die Partie für die restlichen Minuten nochmal spannend.
Fleestedt-Coach Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Viel Licht und Schatten! Für unsere junge Mannschaft mit wenig Kreisliga-Erfahrung war das ein emotionales Auf und Ab. (...) Mit Luhdorf darf sich die Liga auf einen starken Aufsteiger freuen, der in Fleestedt aber leider auch durch verbal unsportliches Verhalten seines zahlreichen Anhangs aufgefallen ist."
Nach einer Startniederlage holen beide Teams den ersten Punkt in dieser Kreisliga-Saison. Der Aufsteiger legte zwei Mal vor, Scharmbeck glich jeweils durch Philipp Werner aus.
Der TSV Winsen/Luhe entscheidet das vermeintliche Spitzenspiel für sich und schubst den FC Este 2012 zu einer vermeintlichen Startkrise. Lediglich vor dem gegnerischen Kasten bekamen die Luhestädter ihre Überlegenheit nicht auf die Ergebnistafel, weswegen es symbolisch war, dass Blaise Bigirimana für die Führung vom Punkt traf (24.). Anschließend ließen die Hausherren den Vizemeister lange am Leben, bis Amin Algmo spät den Deckel draufmachte (90.+1).
FCE-Teammanager Sven Timmermann: "Insgesamt eine verdiente Niederlage. Dass uns derzeit Spieler weggebrochen sind, ist weiterhin keine Entschuldigung, vielleicht müssen wir aber unsere Ansprüche runterschrauben. Winsen wird dieses Jahr eine starke Rolle spielen, trotzdem müssen wir uns vorwerfen, nicht alles gegeben zu haben. Wir hatten Glück, dass sie ihre Chancen nicht genutzt und uns unser Torhüter sowie Micha Heins im Spiel gehalten haben. Wenn wir einen unserer Angriffe konsequenter ausspielen, hätten wir sogar einen Punkt mitnehmen können, was aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass Winsen insgesamt völlig verdient gewonnen hat."
Der TV Welle feiert spät den ersten Sieg in der neuen Spielzeit: Nachdem Vin Maximus Klam den Lucky-Punch für den TVW setzte, sah BFC-Keeper Valentin Pimpels für eine Notbremse kurz darauf die Rote Karte (90.+2). Den folgenden Freistoß knallte Joscha Bostelmann ansehnlich ins Netz (90.+4).
Spiel gedreht! Der TSV Auetal befand sich auf dem besten Wege, mit einem Sieg in die neue Spielzeit zu starten. Lasse Speckin brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in Front (14., 18.) und die 2:0-Führung sollte auch bis zur Pause halten. Nach dem Seitenwechsel zeigte der FC Rosengarten dann viel Moral und drehte das Geschehen durch Ole Eckelmann (60.) und Frederik Ernst (68., 69.) in nur neun Minuten komplett um.
Der TSV Elstorf II feiert einen überzeugenden ersten Sieg nach dem Kreisliga-Aufstieg. Mit Tim Claassen, Marvin Busch, Justin Birkholz und James Holley bekamen die Hausherren ein Quartett aus dem breitaufgestellten Bezirksliga-Kader dazu. Birkholz war mit einem Dreierpack und den beiden Führungstoren im ersten Abschnitt der Matchwinner.
TSV-Cheftrainer Kristopher Mau: "Das war heute eine sehr starke Leistung von meiner Mannschaft. Wir haben über die gesamte Spielzeit die Bereitschaft und den Willen gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben taktisch eine sehr disziplinierte Leistung gezeigt und haben das Spiel auch in der Höhe völlig verdient gewonnen. Wir nehmen den Schwung und das Selbstvertrauen mit in die Trainingswoche und werden am Freitag in Nenndorf an diese Leistung anknüpfen."