Winsen mit starker Vorstellung gegen Este, Elstorf schlägt Heidenau

Zur Pause deutete noch nicht viel auf den ersten Saisonsieg des TSV Holvede-Halvesbostel hin: Steffen Albers hatte die Nenndorfer in Führung befördert (30.), die Hausherren justierten mit einem Doppelwechsel zur Pause nach und brachten mit Jannes Lemmermann und Malte Weitendorf viel Qualität von der Bank. Das Duo sorgte schließlich auch für den Unterschied: Lemmermann erzielte den Ausgleich (67.), Dorio Dombrowski legte nach (70.) und Weitendorf machte mit einem Doppelpack alles klar (82., 87.). Nach dem Ausgleich geriet der TuS aufgrund einer Ampelkarte in Unterzahl.

In einem wahnsinnigen Fußball-Spektakel krönt der MTV Luhdorf-Roydorf seinen Saisonstart und feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Darauf hatte zwischenzeitlich allerdings wenig hingedeutet, als die Fleestedter bereits komfortabel mit 3:1 in Führung lagen. Der TuS leistete sich jedoch die entscheidenden Fehler, die Luhdorf zurück ins Spiel holten. In einer XXL-Nachspielzeit traf Leonard Clauer vom Punkt zur Vorentscheidung (90.+1). Fynn Sandgaard macht die Partie für die restlichen Minuten nochmal spannend.

Fleestedt-Coach Lennart Gögel über die Vereinskanäle: "Viel Licht und Schatten! Für unsere junge Mannschaft mit wenig Kreisliga-Erfahrung war das ein emotionales Auf und Ab. (...) Mit Luhdorf darf sich die Liga auf einen starken Aufsteiger freuen, der in Fleestedt aber leider auch durch verbal unsportliches Verhalten seines zahlreichen Anhangs aufgefallen ist."