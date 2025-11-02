– Foto: Uli Mentrup

Winnemöller trifft in der Nachspielzeit zum erlösenden 2:2 SC Spelle-Venhaus mit Remis gegen Wilhelmshaven Verlinkte Inhalte Spelle-Venh. SV Wilhelmsh

In vorletzter Minute sichert sich Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus in einem intensiven Spiel einen verdienten Punkt gegen den SV Wilhelmshaven. Vor 305 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion erzielte Tom Winnemöller in der Nachspielzeit das 2:2 (0:1). Der Gastgeber rackerte, hatte Möglichkeiten und nutzte am Ende seine 45-minütige Überzahl.

Der SCSV fand gut ins Spiel: Steffen Wranik, gegen Wetschen Dreifach-Torschütze, verfügte über die erste Möglichkeit der Partie. Er nahm die Kugel volley, verfehlte das Tor der Gäste allerdings knapp. Marvin Kehl drehte das Leder am Gehäuse vorbei. Der Gastgeber versteckte sich nicht, versuchte schnell vor das Wilhelmshavener Tor zu kommen. Die Schwarz-Weißen wehrten sich, versuchten selbst Akzente zu setzen. Doch mit zunehmender Spielzeit wurden im ersten Durchgang die Möglichkeiten seltener. Heute, 14:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh 2 2 Abpfiff

Die Wilhelmshavener spielten ebenfalls mit hohem Einsatz und hatten ihre Möglichkeiten. Gleich zweimal nach Freistößen musste SCSV-Torwart Mattis Niemann sein ganzes Können aufbieten, um den Gegentreffer zu verhindern. Efken Erdogan hämmerte das Leder aufs Tor. Beim ersten Versuch bekam Niemann die Arme gerade noch an den Ball. In der Anfangsphase verfehlte Vesua Motango das Speller Tor nur um Zentimeter. Doch kurz vor der Halbzeitpause machte Loth Benny Boungou es für den Gast besser. Er schoss Wilhelmshaven in Führung (43.). Doch die Gelbrote Karte gegen Onyeka Lucky Osemene trübte die Freude der Gäste. Der Angreifer hatte nach einem Foul gegen Tersteeg bereits die Gelbe Karte gesehen und musste sich nach der Attacke gegen Leon Dosquet in die Kabine verabschieden.