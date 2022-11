Winnekendonker verpassen „Heimspiel“ auf Schalke knapp Für Viktoria Winnekendonk hat es in der Abstimmung nur zum zweiten Platz gereicht.

Zwölf Leute waren in den vergangenen Wochen jeden Tag mit der Aktion beschäftigt. Viele Vereinsmitglieder rührten die Werbetrommel, um Unterstützer für das Voting zu finden. Die Vorfreude, ein Spiel in der Schalke-Arena zu absolvieren, trieb alle an. „Wir als Mannschaft und als Verein haben alles versucht und können uns nichts vorwerfen lassen“, sagt Johannes Rankers, der im ständigen Kontakt mit der veranstaltenden Agentur stand und Bindeglied zwischen Verein und Organisator war. „Platz zwei schmerzt natürlich umso mehr, wenn man kurz vor Schluss eingeholt worden ist. Vielen Dank an alle,die uns unterstützt haben“, sagt Rankers.

„Die Enttäuschung ist sehr groß. Es tut schon weh, so knapp verloren zu haben. Wir haben Flyer gedruckt und waren auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Und wir haben einen besonderen Videoclip professionell erstellen lassen“, sagt Kleuskens. „Aber am Ende gewinnt nicht ein tolles Video oder Professionalität. Positiv ist aber, dass wir fast 9000 Menschen erreicht und ein tolles Feedback bekommen haben.“

Die Winnekendonker hätten am 13. November auf Schalke gegen den SV Nütterden gespielt, der laut Kleuskens auch fleißig für das Internet-Voting geworben hat. So treffen beide Teams nun am Freitag, 11. November, im Viktoria-Sportpark in Winnekendonk aufeinander. Es wird keine Tour mit dem Schalke-Bus, kein Spiel auf dem Schalker Rasen und keine Pressekonferenz geben – so, wie es sich alle in Winnekendonk erhofft hatten. Aber viele Zuschauer am Stankett, ein Flutlicht-Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe und schöne Erinnerungen an die vergangenen Wochen sind auch viel wert.