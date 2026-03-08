Winnekendonk zerlegt Nütterden, Uedem trifft siebenmal Kreisliga A Kleve-Geldern: Viktoria Winnekendonk gewinnt 7:0 gegen SV Nütterden, Uedemer SV siegt 7:2 beim SV Issum, Siegfried Materborn gewinnt bei Alemannia Pfalzdorf II, 1. FC Kleve II schlägt FC Aldekerk von André Nückel · Heute, 18:22 Uhr · 0 Leser

Traf viermal: Oliver Berns. – Foto: Hannah Gooren

Der 18. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern bringt deutliche Ergebnisse: Viktoria Winnekendonk feiert einen 7:0-Kantersieg, der Uedemer SV gewinnt 7:2 beim SV Issum. Tabellenführer Siegfried Materborn setzt sich bei Alemannia Pfalzdorf II durch, während der 1. FC Kleve II beim FC Aldekerk überrascht.

Eine Überraschung gab es im Duell zwischen dem FC Aldekerk und dem 1. FC Kleve II. Obwohl die Gastgeber als Favorit in die Partie gegangen waren, setzte sich die Klever Reserve deutlich mit 4:1 durch. Maßgeblichen Anteil hatte Juliano Ismanovski, der aus dem Oberliga-Kader aushalf und früh per Foulelfmeter zur Führung traf (6.). Der Offensivspieler legte wenig später nach und erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause stellte Banstan A. S. Almohammed auf 3:0 (45.).