Winnekendonk zerlegt Nütterden, Uedem trifft siebenmal

Der 18. Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern bringt deutliche Ergebnisse: Viktoria Winnekendonk feiert einen 7:0-Kantersieg, der Uedemer SV gewinnt 7:2 beim SV Issum. Tabellenführer Siegfried Materborn setzt sich bei Alemannia Pfalzdorf II durch, während der 1. FC Kleve II beim FC Aldekerk überrascht.
Eine Überraschung gab es im Duell zwischen dem FC Aldekerk und dem 1. FC Kleve II. Obwohl die Gastgeber als Favorit in die Partie gegangen waren, setzte sich die Klever Reserve deutlich mit 4:1 durch. Maßgeblichen Anteil hatte Juliano Ismanovski, der aus dem Oberliga-Kader aushalf und früh per Foulelfmeter zur Führung traf (6.). Der Offensivspieler legte wenig später nach und erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause stellte Banstan A. S. Almohammed auf 3:0 (45.).
Nach dem Seitenwechsel jubelte Paul Joel Schramm für Aldekerk (50.), doch näher kamen die Hausherren nicht mehr heran. Stattdessen sorgte erneut Almohammed in der Nachspielzeit für den Endstand (90.+1). Neben seinen zwei Treffern bereitete Ismanovski zudem einen weiteren Treffer vor und prägte damit den klaren Auswärtssieg der Mannschaft von Spielertrainer Christian Klunder, für die aus der Erstvertretung auch Ole Klook stürmte.
Der FC Aldekerk hat nach diesem Spiel weiter fünf Punkte Rückstand auf Siegfried Materborn - es könnten aber schon bald acht Zähler sein. Kleve II springt vorerst auf Rang fünf.
Zwischen dem TSV Nieukerk und dem SV Walbeck endete die Partie torlos. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb es beim 0:0. Nieukerk bleibt einen Punkt vor dem Keller.
Tabellenführer Siegfried Materborn gewann 3:1 bei der Alemannia Pfalzdorf II. Lukas Gervens traf in der 18. Minute und verwandelte später einen Foulelfmeter (90.). Den dritten Treffer erzielte Jan Carlos Ruiz Quiterio in der Nachspielzeit.
Die Viktoria Winnekendonk gewann deutlich mit 7:0 gegen den SV Nütterden. Oliver Berns erzielte vier Treffer (2., 21., 65., 85.), Samuel Bröcheler traf doppelt (20., 38.). Den sechsten Treffer markierte Giuliano Diebels (77.). Winnekendonk wird damit erster Verfolger des Tabellenführers und nutzt damit die Pleite des FC Aldekerk.
19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr Uedemer SV - BV Sturm Wissel
So., 15.03.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Nütterden
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Veert - TSV Nieukerk
So., 15.03.26 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Sevelen
So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Grün-Weiß Vernum
So., 15.03.26 16:00 Uhr SV Walbeck - Alemannia Pfalzdorf II
So., 15.03.26 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Issum
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - Siegfried Materborn
So., 22.03.26 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 22.03.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Issum
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Uedemer SV
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Walbeck
So., 22.03.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Sevelen - 1. FC Kleve II
So., 22.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - SV Veert
