Winnekendonk: „Wir werden uns breiter aufstellen“

Viele Fans der Kreisliga A Kleve/Geldern trauten am vergangenen Freitagabend ihren Augen nicht. Denn was da im Liveticker bei FuPa zum Heimspiel des Tabellendritten Viktoria Winnekendonk gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Arminia Kapellen-Hamb angezeigt wurde, war wirklich nur schwer zu glauben. Am Ende stand ein unfassbares 0:6 zu Buche und damit wohl die bitterste Heimniederlage der Viktoria in dieser Spielzeit. Im Interview erklärt Trainer Johannes Rankers, wie es dazukommen konnte und ob die Mannschaft überhaupt noch eine Chance auf den Aufstieg hat. Und der Coach nimmt Stellung zur Gerüchteküche, dass es in Winnekendonk derzeit nicht so rund laufe.