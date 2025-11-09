 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Winnekendonk besiegt den Uedemer SV
Winnekendonk besiegt den Uedemer SV – Foto: Susanne Schmidt

Winnekendonk siegt im Topspiel, Matebrborn erledigt Pflichtaufagbe

Kreisliga A, Kleve & Geldern: Winnekendonk gewinnt beim Uedemer SV und sichert Platz drei. Siegfried Materborn erledigt seine Hausaufgaben in Überzahl und nach Rückstand.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Tabellenplatz vier empfängt den Drittplatzierten: Viktoria Winnekendonk fährt einen 3:0-Sieg beim Uedemer SV ein und baut den Abstand weiter auf vier Zähler aus. Siegfried Materborn war zu Gast beim SV Veert, der mit lediglich sieben Punkten auf dem 15. Platz steht. Nach Rückstand und Gelb-Roter Karte auf Seiten des Gastgebers kann der Favorit letztendlich 3:1 gewinnen und bleibt weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC Aldekerk an der Spitze. Das war der 13. Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga A Kleve & Geldern

__________

Das war der 13. Spieltag:

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
2
6
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
3
5
Abpfiff
+Video

Di., 11.11.2025, 20:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
20:00live

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
2
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Veert
SV VeertSV Veert
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
1
3
Abpfiff

__________

Das sind die nächsten Spiele:

14. Spieltag
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV WiDo - SV Issum
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Walbeck - SV Veert
So., 16.11.25 15:30 Uhr Materborn - Uedemer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Wissel
So., 16.11.25 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - TSV Nieukerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sevelen - Pfalzdorf II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Vernum - Nütterden
So., 16.11.25 16:00 Uhr TSV WaWa - Aldekerk

15. Spieltag
Mi., 26.11.25 20:00 Uhr SV WiDo - Wissel
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr SGE B.-Hau II - Pfalzdorf II
So., 30.11.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - 1. FC Kleve II
So., 30.11.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Walbeck
So., 30.11.25 15:30 Uhr Nütterden - Sevelen
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Issum - Materborn
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Veert - TSV WaWa
So., 30.11.25 16:00 Uhr Aldekerk - Vernum

>>> Hier gehts zum Spielplan der Kreisliga A Kleve & Geldern

Aufrufe: 09.11.2025, 23:00 Uhr
Linus BienAutor