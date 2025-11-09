Winnekendonk siegt im Topspiel, Matebrborn erledigt Pflichtaufagbe

Tabellenplatz vier empfängt den Drittplatzierten: Viktoria Winnekendonk fährt einen 3:0-Sieg beim Uedemer SV ein und baut den Abstand weiter auf vier Zähler aus. Siegfried Materborn war zu Gast beim SV Veert, der mit lediglich sieben Punkten auf dem 15. Platz steht. Nach Rückstand und Gelb-Roter Karte auf Seiten des Gastgebers kann der Favorit letztendlich 3:1 gewinnen und bleibt weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC Aldekerk an der Spitze. Das war der 13. Spieltag!