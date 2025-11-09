Winnekendonk siegt im Topspiel, Matebrborn erledigt Pflichtaufagbe

Tabellenplatz vier empfängt den Drittplatzierten: Viktoria Winnekendonk fährt einen 3:0-Sieg beim Uedemer SV ein und baut den Abstand weiter auf vier Zähler aus. Siegfried Materborn war zu Gast beim SV Veert, der mit lediglich sieben Punkten auf dem 15. Platz steht. Nach Rückstand und Gelb-Roter Karte auf Seiten des Gastgebers kann der Favorit letztendlich 3:1 gewinnen und bleibt weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf den FC Aldekerk an der Spitze. Das war der 13. Spieltag!
14. Spieltag
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV WiDo - SV Issum
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Walbeck - SV Veert
So., 16.11.25 15:30 Uhr Materborn - Uedemer SV
So., 16.11.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - Wissel
So., 16.11.25 15:30 Uhr SGE B.-Hau II - TSV Nieukerk
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sevelen - Pfalzdorf II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Vernum - Nütterden
So., 16.11.25 16:00 Uhr TSV WaWa - Aldekerk
15. Spieltag
Mi., 26.11.25 20:00 Uhr SV WiDo - Wissel
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr SGE B.-Hau II - Pfalzdorf II
So., 30.11.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - 1. FC Kleve II
So., 30.11.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Walbeck
So., 30.11.25 15:30 Uhr Nütterden - Sevelen
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Issum - Materborn
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Veert - TSV WaWa
So., 30.11.25 16:00 Uhr Aldekerk - Vernum