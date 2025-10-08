Winnekendonk hält die Nerven im Zaum und den Verfolger in Schach

Für den SV Walbeck bleibt die Lage in der Niederrheinliga der Frauen auch nach dem sechsten Spieltag prekär. Der erhoffte Befreiungsschlag im Kellerduell beim TSV Urdenbach blieb aus, die Mannschaft von Trainer Friedel Baumann unterlag mit 0:2 (0:0).
„Wir haben uns natürlich mehr in Urdenbach ausgerechnet, uns fehlten aber wieder vor dem gegnerischen Tor die letzten Prozentpunkte“, sagte der Walbecker Coach. Im Vergleich zur Partie davor, dem 0:4 gegen die DJK TuSA 06 Düsseldorf, präsentierte sich das Team diesmal aber deutlich selbstbewusster.
In der Schlussphase warf der SV Walbeck noch einmal alles nach vorne, doch ein Konter in der Nachspielzeit besiegelte mit dem 2:0-Endstand die Niederlage. „Wir hatten zum Schluss noch zwei, drei gute Möglichkeiten, am Ende fehlte aber das Quäntchen Glück“, so Baumann.
Am kommenden Sonntag müssen die Walbeckerinnen erneut auswärts antreten – dieses Mal bei der SG Kaarst. „Leichte Spiele gibt es für uns nicht, aber ich hoffe, dass wir da endlich den Bock umstoßen können“, so Baumann.
Viktoria Winnekendonk trennte sich im Spitzenspiel der Landesliga torlos vom punktgleichen SV Wanheim 1900. Damit bleibt die Viktoria aufgrund des besseren Torverhältnisses weiter Tabellenführer. „Das war schon ein schweres Spiel für uns, aber am Ende stand wieder die Null und wir sind weiter ungeschlagen“, sagte Wido-Coach Mathis Kleinkemm.
Die beste Möglichkeit hatten allerdings die Gastgeberinnen in der Anfangsphase, doch Wanheim verpasste die Führung. In dieser Phase hatten die Winnekendonkerinnen Glück. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich beide Teams weitgehend neutralisierten und nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor kamen. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden, mit dem beide Teams gut leben konnten.