Winnekendonk hält die Nerven im Zaum und den Verfolger in Schach

In der Schlussphase warf der SV Walbeck noch einmal alles nach vorne, doch ein Konter in der Nachspielzeit besiegelte mit dem 2:0-Endstand die Niederlage. „Wir hatten zum Schluss noch zwei, drei gute Möglichkeiten, am Ende fehlte aber das Quäntchen Glück“, so Baumann.

Am kommenden Sonntag müssen die Walbeckerinnen erneut auswärts antreten – dieses Mal bei der SG Kaarst. „Leichte Spiele gibt es für uns nicht, aber ich hoffe, dass wir da endlich den Bock umstoßen können“, so Baumann.

Nullnummer im Spitzenspiel