Winnekendonk gegen Walbeck: Vorhang auf für das Frauen-Derby

Die Frauen von Viktoria Winnekendonk gehen ins Kreispokal-Halbfinale. – Foto: Arno Wirths

Am Mittwochabend ist wieder einmal Derbyzeit bei den Frauen. Im Halbfinale um den Kreispokal Kleve fordert Landesligist Viktoria Winnekendonk ab 19.30 Uhr im heimischen Viktoria-Sportpark den Niederrheinligisten SV Walbeck heraus. Der Sieger der Partie trifft im Finale auf den Bezirksligisten Union Wetten, der sich am vergangenen Freitag überraschend deutlich mit 6:0 gegen den Landesligisten Siegfried Materborn durchgesetzt hatte.

Die Kräfteverhältnisse haben sich etwas verschoben

Die Begegnungen zwischen der Viktoria und den Fußballerinnen vom Bergsteg haben seit jeher ihren besonderen Reiz. In der Vergangenheit ging der SV Walbeck meist als Favorit in dieses Duell, doch die Kräfteverhältnisse haben sich zuletzt etwas verschoben. Das zeigte sich auch in einem Testspiel im Januar. Nach einer komfortablen 3:0-Pausenführung musste Walbeck am Ende noch zittern, ehe ein knapper 4:3-Erfolg feststand. Die Winnekendonkerinnen spielen aktuell eine starke Saison in der Landesliga. Zwar hat das Team von Trainer Mathis Kleinkemm in der Rückrunde etwas an Fahrt verloren, dennoch mischt die Mannschaft weiter im oberen Tabellenbereich mit.

Im jüngsten Meisterschaftsspiel reichte es gegen die zweite Mannschaft des MSV Duisburg nur zu einem 1:1. Damit fiel die Viktoria auf den vierten Tabellenplatz zurück. „Wir halten trotzdem Platz zwei im Blick. Für das Spiel gegen Walbeck muss ich meine Mannschaft nicht großartig motivieren, alle freuen sich darauf“, so Kleinkemm.