Winnekendonk blamiert sich gegen Schlusslicht Kapellen/Hamb

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Das war blamabel: Gegen den fast schon sicheren Absteiger Arminia Kapellen/Hamb kassierte Bezirksliga-Anwärter Viktoria Winnekendonk eine haushohe 0:6-Klatsche auf eigenem Platz! Sven Schuster hatte mit einem Dreierpack und einer Vorlage enormen Anteil an dieser überraschenden Gala die Gäste, die ihr drittes Spiel in dieser Saison gewonnen haben. Winnekendonk hat jetzt fünf Punkte Rückstand auf Aufstiegsplatz zwei, weil...

... der Uedemer SV zu einem 5:2-Sieg beim Absteiger SV Sevelen kam. Die Elf von Martin Würzeler bleibt damit am TSV Weeze dran und vergrößert im Aufstiegsrennen den Vorsprung auf die Viktoria. Dabei war dieser Sieg lange in Gefahr: Sevelen führte zunächst mit 2:0, Tim Kerkmann erzielte nach dem Seitenwechsel allerdings einen lupenreinen Hattrick und war deshalb der Unterschiedsspieler an diesem Abend.

Der TSV Nieukerk erledigte seine Aufgaben beim SV Issum. Nach einem Blitzstart der Gäste glich Issum auf, dann sorgten Max Brusius (42.) und Niklas Harnischmacher (53.) für den 3:1-Erfolg von Nieukerk. Issum kann wieder bei einem Sieg der SGE Bedburg-Hau II gegen Materborn wieder auf einen Abstiegsplatz fallen.

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr SV Straelen - FC Aldekerk

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk

So., 04.05.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SGE Bedburg-Hau II

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Weeze

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Sevelen

So., 04.05.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum

So., 04.05.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Viktoria Goch II



27. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - SV Walbeck

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Arminia Kapellen/Hamb

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Uedemer SV

So., 11.05.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Issum - SC Auwel-Holt

So., 11.05.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Nieukerk

So., 11.05.25 16:00 Uhr SV Sevelen - SV Straelen

