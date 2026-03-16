Winnekendonk - Aldekerk: Ein verrücktes Fußballspiel

Ein verrücktes Spiel – Foto: Susanne Schmidt

Das Spitzenspiel der Kreisliga A Kleve/Geldern zischen dem Tabellenzweiten Viktoria Winnekendonk und Verfolger FC Aldekerk hat die ohnehin schon hohen Erwartungen noch einmal deutlich übertroffen. Zehn Tore, davon drei in der Nachspielzeit, elf Gelbe und drei Gelb-Rote Karten – die Zuschauer im Viktoria-Sportpark erlebten beim 5:5 (1:3) ein Spektakel, das sie so schnell nicht vergessen werden. Da Spitzenreiter Siegried Materborn parallel mit 2:1 gegen den SV Nütterden gewann, ist der Winnekendonker Rückstand auf acht Punkte angewachsen. Weitere zwei Punkte dahin folgen der Uedemer SV und der FC Aldekerk auf den Rängen drei und vier.

„Wir müssen jetzt die ersten 15 Minuten dagegenhalten und dürfen nichts zulassen“, motivierte Aldekerks Kapitän Stefan Herrschaft sein Team direkt vor Wiederanpfiff. Doch daraus wurde nichts. Innerhalb von nur 120 Sekunden glichen Lion Janssen (53.) und Luca Janssen (55.) zum 3:3 aus. Der Gastgeber war jetzt am Drücker, auf der anderen Seite wirkte der FC Aldekerk konsterniert.

Die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Winnekendonk hätte mehr als die rund 100 Zuschauer verdient gehabt. Denn beide Lager gingen durch ein Wechselbad der Gefühle. Bereits nach sieben Minuten gingen die Gastgeber durch Samuel Bröchler in Führung. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und übernahmen die Kontrolle über die Partie. In Minute 21 der verdiente Ausgleich durch Paul Pütz. Und die Gäste legten nach. Kevin Rombs (34.) und Robin Ciupka (45.) sorgten für die zu diesem Zeitpunkt verdiente Aldekerker 3:1-Pausenführung.

Viktoria zeigt Moral

Wie aus dem Nichts ging Aldekerk allerdings erneut in Führung. Nach einem scharf hereingebrachten Eckball war es der Winnekendonker Almir Pasalic, dem ein Eigentor zum 3:4 unterlief. Die Viktoria warf nun alles nach vorne und wurde in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem Ausgleichstreffer von Luca Hamaekers belohnt. Damit nicht genug. Mathias Diepers brachte die Gäste ein weiteres Mal in Führung (90.+7). 60 Sekunden später sorgte Luca Janssen für den 5:5-Endstand eines verrückten Fußballspiels sorgte. Ebenfalls in der Nachspielzeit sahen die Aldekerker Kevin Rombs und Jimmy Altgen sowie Winnekendonks Janis Luyven Gelb-Rot.

„Die Mannschaft hat heute wieder einmal eine tolle Moral bewiesen. Das macht uns als Trainerteam sehr stolz“, sagte Viktoria-Coach Johannes Rankes. „Wir haben es heute einfach nicht gut verteidigt. Da darf man sich am Ende über solch ein ungewöhnliches Ergebnis nicht wundern“, sagte sein Aldekerker Kollege Marc Kersjes.