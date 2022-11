Winkt Mike Gbajie ein Profivertrag? Eine ganz neue Erfahrung in seiner noch jungen Karriere absolviert Mike Gbajie

Eine ganz neue Erfahrung in seiner noch jungen Karriere absolviert Mike Gbajie. Aktuell weilt der 22-jährige Angreifer von Fußball-Landesligist FV Langenwinkel für eine Woche in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), absolviert beim Zweitligisten Gulf United FC ein Probetraining unter Profibedingungen. Die Möglichkeit dazu ergab sich über FVL-Sportvorstand Anton Dahinten, der öfter beruflich in Dubai zu tun hat. In jüngerer Vergangenheit konnten so Kontakte zum Zweitligisten geknüpft werden. Gespräche über eine mögliche, künftige Scouting-Kooperation zwischen dem FVL und Gulf United FC wurden dabei ebenfalls aufgenommen.