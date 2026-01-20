Winklers Frauen-Budenzauber: Premiere mit Signalwirkung in Großräschen

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Am Samstag, 24. Januar 2026, schreibt Großräschen ein kleines Stück Fußballgeschichte. Mit dem Winklers Frauen-Budenzauber findet erstmals ein Frauen-Hallenturnier in der Großräschener Halle statt. Fünf Mannschaften, eine gemeinsame Gruppe, acht Minuten Spielzeit und ein eng getakteter Spielplan machen aus diesem Tag ein kompaktes, intensives Hallenerlebnis. Es geht nicht um lange Vorbereitung, sondern um Präsenz, Tempo und den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Der Ball rollt ab 11 Uhr – und mit ihm ein Turnier, das sportlich und strukturell neue Akzente setzt.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Ein Turnier mit Premierencharakter

Der Frauen-Budenzauber in Großräschen ist mehr als ein weiterer Eintrag im Winterkalender. Zum ersten Mal richtet der SV Größräschen ein Hallenturnier für Frauenmannschaften aus. Damit wird ein klares Zeichen gesetzt: Frauenfußball erhält nicht nur Raum, sondern eine eigene Bühne. Die Halle wird an diesem Samstag zum Treffpunkt für Spielerinnen, Betreuer, Familien und Fans, die einen ganzen Nachmittag lang kompakten Hallenfußball erleben.

Ein Modus ohne Umwege

Gespielt wird in einer Fünfergruppe, in der jede Mannschaft mehrfach aufeinandertrifft. Dieser Modus sorgt für maximale Vergleichbarkeit und verlangt Konstanz über viele kurze Spiele hinweg. Acht Minuten Spielzeit bedeuten sofortige Intensität. Wer zögert, verliert Zeit. Wer früh trifft, bestimmt den Rhythmus. Pausen sind kurz, der Wechsel zwischen den Partien erfolgt im Zehn-Minuten-Takt – ein Turnier ohne Leerlauf. Das Teilnehmerfeld: regional verankert und ambitioniert

Am Start sind der SV Wacker 09 Ströbitz, der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, der SV Blau-Weiß Lubolz, die SpG Lauchhammer/Kostebrau sowie der Gastgeber SV Großräschen mit seinem neuen Team. Diese Auswahl verbindet etablierte Frauenmannschaften mit regionaler Nähe. Unterschiedliche Spielanlagen, Erfahrungsstände und Zielsetzungen treffen in der Halle unmittelbar aufeinander und sorgen für ein abwechslungsreiches Bild.