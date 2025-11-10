Winkler-Truppe aus Königstein der Gewinner der Runde 16

"Die Kellerkinder mucken auf", so könnte man - bis auf eine Ausnahme - die Ergebnisse der Mannschaften überschreiben, die sich einen nervenaufreibenden Kampf um den Ligaerhalt liefern. Nur der SV Köfering (14./7 - 1:5 in Königstein) blieb ohne Ertrag, die Mitstreiter im Tabellenkeller hingegen sammelten kräftig lebenswichtiges Zählbares und das sogar in der Fremde. Da überraschte der ASV Haselmühl (13./11 - 2:1 in Vilseck) in seiner Partie, genauso wie der SC Luhe-Wildenau (12./15 - 4:2 in Ursensollen) und auch der FC Edelsfeld (11./16 - 2:1 in Freudenberg) bei ihren Auswärtsaufgaben die Anhängerschar mit einem vollen Ertrag. Schließlich rang der TuS WE Hirschau (10./17) mit dem 1. FC Rieden (3./31) dem nächsten Favoriten Zählbares ab.

Insgesamt gesehen ein wohl sehr ärgerliches Ergebnis für den Tabellenführer, hätte er die Partie im ersten Spielabschnitt doch schon zu seinen Gunsten entscheiden können, ja müssen. Nach dem frühen Führungstreffer liessen die Panduren allerdings gleich eine Vielzahl an sehr guten Möglichkeiten liegen und wurden quasi in letzter Sekunde dafür bestraft. Die nach dem Pausentee verbesserten Gäste nutzten eine ihre wenigen Einschußchancen eiskalt und sorgten dafür, dass der SVR mit einem Punkt leben musste.

"Wir hatten in beiden Halbzeiten große Möglichkeiten auf das 2:0. Haben es leider verpasst und dann macht der Gast mit der zweiten Torchance den glücklichen Ausgleich. Insgesamt ein gutes Spiel von uns", so die kurze Zusammenfassung von SVR-Coach Martin Kratzer.

"Es war das erwartet schwierige Auswärtsspiel beim Tabellenführer. Nachdem wir in den ersten 20 Minuten nicht wirklich in der Partie waren und das ein oder andere Gastgeschenk verteilt haben, kamen wir aber besser in die Partie, spielten mit mehr Mut und hatten gute Aktionen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann sehr griffig und hatten viel den Ball. Raigering blieb im Umschaltspiel allerdings immer gefährlich und kam dadurch auch zu Chancen. Kurz vor Abpfiff dann die Belohnung für eine starke zweite Halbzeit durch unseren letzten Angriff. Großes Kompliment ans gesamte Team, jeder hat alles investiert um zu punkten. Nun müssen wir es einfach hinkriegen, über die vollen 90 Minuten mit so viel Überzeugung zu spielen", sagte der Spielertrainer der Gäste, Dennis Kramer.

Tore: 1:0 Jakob Sabisch (16.), 1:1 Antonio La Pegna (90.+4) - Schiedsrichter: Adrian Kohn - Zuschauer: 200