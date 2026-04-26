Winkler schießt SpVgg Unterhaching in der 98. Minute zum Sieg

Fussball, BFV Verbandspokal, Viertelfinale, SpVgg Unterhaching - SV Wacker Burghausen Alexander Winkler (Unterhaching, 4) bejubelt seinen Treffer beim Elfmeterschiessen – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching gewinnt dramatisch mit 3:2 in Bayreuth. Alexander Winkler trifft in der achten Minute der Nachspielzeit zum Sieg.

Die Spieler und Verantwortlichen des SpVgg Unterhaching waren beim entscheidenden Treffer von Alexander Winkler in der achten Minute der Nachspielzeit nicht zu bremsen. Während der Hachinger Torschütze zum 3:2 mit nacktem Oberkörper in Richtung Fanblock rannte, eilte die komplette Auswechselbank samt SpVgg-Cheftrainer Sven Bender hinterher, um den Siegtreffer gemeinsam ausgelassen zu bejubeln. „Einfach ein geiles Gefühl, und es freut mich extrem für die Jungs, weil so etwas ist selten, und es fühlt sich unfassbar gut an“, jubelte Bender nach dem Last-Minute-Sieg im Regionalliga-Auswärtsspiel.

Einfach ein geiles Gefühl, und es freut mich extrem für die Jungs.

SpVgg-Trainer Sven Bender

Den besseren Start in der Partie vor 1473 Zuschauern im Bayreuther Hans-Walter-Wild-Stadion erwischten die Hausherren. Nach einer Ecke beförderte Deniz Koc den Ball aus rund zehn Metern völlig freistehend zum 1:0 ins Tor (4.). In Folge lief auf der anderen Seite der Offensivmotor des Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern warm. Hachings Andy Breuer traf zunächst noch die Latte (10.) und Jeroen Krupa scheiterte per Kopfball am Bayreuther Torwart Lino Kasten (13.). Auch Tim Hannemann konnte Kasten bei seinem Torschuss nicht überwinden (25.).

Nach dem Handspiel von Bayreuths Kapitän Alexander Seidel im Strafraum der Gastgeber fiel dann das überfällige 1:1, Krupa verwandelte vom Punkt (27.). Die nun überlegenen Gäste legten noch vor dem Seitenwechsel nach und Stiefler erhöhte nach einer Ecke zum 2:1 für seine Mannschaft (45.).

In der zweiten Hälfte schien sich die Partie zunächst zugunsten der Oberfranken zu drehen. Der Ex-Hachinger Leon Bucher, Sohn der SpVgg-Legende Ralf Bucher, erzielte zunächst das 2:2 mit einem Volley-Traumtor aus der Distanz (53.). Doch Haching wendete das Blatt dann noch einmal, Mike Gevorgyan konnte freistehend aus zwölf Metern Kasten nicht überwinden (61.). Ebenso erging es dem eingewechselten Richard Meier, der den Ball freistehend vor Kasten nicht am Bayreuther Schlussmann vorbeibrachte (78.). Umso größer fiel dann der Jubel bei Winklers späten Siegtreffer mit einem satten Flachschuss aus der Distanz zum 3:2 aus (90.+8).

Nur ein Punkt vor Würzburg

Mit dem Auswärtserfolg hat sich die seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagene SpVgg eine gute Ausgangssituation für den Saisonendspurt verschafft. Drei Spieltage vor dem Saisonende liegt Benders Mannschaft weiterhin auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II, der seine Partie beim Abstiegsaspiranten Aschaffenburg seinerseits mit 1:0 gewann. Nachdem die Nürnberger jedoch keine Lizenz für die 3. Liga gestellt haben, ist voraussichtlich Rang zwei relevant für eine Qualifikation zu den Relegationsspielen zur 3. Liga. Hier haben die Hachinger gegenüber Verfolger Würzburg derzeit die besseren Karten. Die Würzburger Kickers gewannen ihr Sonntagsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth mit 5:1 und liegen knapp zwei Wochen vor dem direkten Vergleich mit den Hachingern als Dritter einen Punkt hinter der SpVgg.