Winkens tritt beim TSV Meerbusch zurück

Sportlich kommt der Einschnitt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Der TSV hat sich nach fünf Siegen in Serie in die Spitzengruppe der Oberliga gespielt und empfängt am Sonntag (15 Uhr) im Topspiel den VfB Hilden auf dem Lanker Sportplatz. Betreut wird die Mannschaft dabei von Marc Roch. Der Inhaber der A-Trainerlizenz arbeitet bei den Blau-Gelben derzeit als Cheftrainer der älteren Jugendteams. Winkens’ Assistenzcoach René Evertz trat ebenfalls zurück. Dem Team erhalten bleibt hingegen der langjährige Co-Trainer Moritz Körner. Ob Roch länger übernimmt, ist offen. „Wir sind selbst erst gerade mit dieser Situation konfrontiert worden und werden in Ruhe entscheiden“, sagt Peters.