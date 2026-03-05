Winkens tritt beim TSV Meerbusch zurück

Paukenschlag beim TSV Meerbusch: Trotz des Sprungs auf Rang drei in der Oberliga Niederrhein ist Marcel Winkens von seinem Trainerposten zurückgetreten. Auslöser war ein vereinsinterner Konflikt um Personalentscheidungen. An den beiden vergangenen Wochenenden mussten mehrere Spieler aus dem Oberliga-Kader in der „Zwoten“ aushelfen, die aktuell Bezirksliga-Schlusslicht ist und aus Vereinssicht mit aller Macht die Klasse halten soll.
Ein Gespräch zwischen Winkens und Sportdirektor Christoph Peters über dieses Thema verlief zunächst ruhig, eskalierte jedoch später. Der Trainer zog daraus die Konsequenzen. „Es gibt definitiv keinen Weg mehr zurück. Für die Jungs tut es mir sehr leid, aber um weiterzumachen, hätten die Voraussetzungen stimmen müssen – und die waren nicht mehr gegeben“, so Winkens.
Peters betont, dass die Zusammenarbeit bis zum Saisonende geplant gewesen sei. „Wir hätten gemeinsam weitergemacht, aber nun gab es unüberbrückbare Differenzen über die Vorstellungen des Gesamtvereins.“ Laut Winkens habe sich das Ganze schon länger angebahnt: „Es wurden seit Saisonbeginn mehrere Grenzen überschritten. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr weitergeht.“
Sportlich kommt der Einschnitt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Der TSV hat sich nach fünf Siegen in Serie in die Spitzengruppe der Oberliga gespielt und empfängt am Sonntag (15 Uhr) im Topspiel den VfB Hilden auf dem Lanker Sportplatz. Betreut wird die Mannschaft dabei von Marc Roch. Der Inhaber der A-Trainerlizenz arbeitet bei den Blau-Gelben derzeit als Cheftrainer der älteren Jugendteams. Winkens’ Assistenzcoach René Evertz trat ebenfalls zurück. Dem Team erhalten bleibt hingegen der langjährige Co-Trainer Moritz Körner. Ob Roch länger übernimmt, ist offen. „Wir sind selbst erst gerade mit dieser Situation konfrontiert worden und werden in Ruhe entscheiden“, sagt Peters.
Beim FC Büderich 02 geht es derzeit wesentlich ruhiger zu. Nach dem 1:0-Sieg beim KFC Uerdingen steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach auf Rang neun, mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Zwei Siege in Folge würden uns guttun, um uns wirklich ein Stück vom Tabellenkeller abzusetzen“, sagt Siebenbach.