Winkens-Ära in Jüchen endet im Sommer

Als Marcel Winkens 2019 zu seinem Heimatverein zurückkehrte, lag der Verein am Boden. Der VfL Jüchen/Garzweiler war gerade aus der Landesliga abgestiegen und wusste nicht so recht, wie es weitergehen soll. Winkens übernahm die Mannschaft, gestaltete einen Umbruch und setzte mit der Mannschaft und dem Klub nach einer holprigen Anfangsphase zu seinem ungeahnten Höhenflug an.

Zu den Höhepunkten gehörten 2023 der Aufstieg in die Landesliga, drei Kreispokaltitel in Folge und zwei glänzende Auftritte im Niederrheinpokal, bei denen die Regionalligisten Wuppertal und Oberhausen stark gefordert wurden. In der laufenden Saison ist wieder das Kreispokalfinale erreicht und als aktueller Tabellenführer der Oberliga-Aufstieg in Reichweite. Trotzdem teilte Winkens am Donnerstagabend im Vorfeld der Partie am Sonntag beim VfB Hilden II seiner Mannschaft mit, dass für ihn im Sommer das Kapitel Jüchen endet.

„Es ist generell schwer, den richtigen Zeitpunkt für einen Abschied zu finden. Aber ich habe das Gefühl, dass für mich in Jüchen nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist“, sagt Winkens, betont aber gleichzeitig, dass ihm die Entscheidung nicht leichtgefallen ist. Schließlich ist der VfL, bei dem er als Jüchener auch in der Jugend angefangen hat, eine Herzensangelegenheit. „Deswegen war es mir auch total wichtig, dass das alles sauber abgelaufen ist und wir nicht im Streit auseinandergehen. Und ich denke, dass ist der Fall. Wir haben hier einiges zusammen aufgebaut, und ich kann ein gesundes Gebilde übergeben.“

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte Marcel Winkens zwischen den Zeilen immer mal wieder anklingen lassen, dass seine Zeit an der Stadionstraße trotz aller Erfolge der Vergangenheit und der aktuell guten Lage im Titelrennen enden könnte. In Absprache mit dem Vorstand um den Vorsitzenden Christoph Sommer hatte er sich bis nach Karneval Zeit ausbedungen, um final seine Entscheidung kundzutun. Dass es nun im Sommer zu einer Trennung kommt, begründet der 42-Jährige damit, dass er in seiner mittlerweile sechsten Saison bei den Jüchenern einen gewissen Kräfteverschleiß spürt. Insbesondere die vergangene Spielzeit mit Vorbereitung, 38 Punktspielen und den Pokalpartien sei an die Substanz gegangen. Zumal dann noch eine sehr komplizierte Planung für die laufende Runde hinzugekommen sei.

„Da bin ich auch körperlich an Grenzen gestoßen“, sagt Winkens, der den Aufwand wie viele Kollegen im Amateurfußball neben Beruf und Familie stemmen muss. Dass er sich an der einen anderen Stelle andere Strukturen und mehr Unterstützung gewünscht hätte, daraus macht er keinen Hehl, doch er weiß nur zu gut, wie schwer es in Amateurvereinen ist, Mitarbeiter zu finden, die sich entsprechend engagiert einbringen. „Auch deswegen ist es wichtig, dass jemand Frisches kommt, der mit neuem Elan die anstehenden Aufgaben abarbeiten kann“, so Winkens.

Nachfolger steht in den Sternen

In der Frage, wer der Nachfolger werden könnte, da ist der Verein nach der Winkens-Entscheidung noch ganz am Anfang. Dem Vorsitzenden Christoph Sommer ist es zunächst wichtig, dass der Prozess sauber abgelaufen ist. „Seine Entscheidung ist über Wochen gereift und wir haben totales Verständnis, auch wenn uns das natürlich jetzt vor eine schwere Aufgabe stellt“, sagt Sommer und betont: „Unser Ziel muss es jetzt sein, das, was wir gemeinsam aufgebaut haben, erfolgreich zu Ende zu bringen.“ Und hat er keinen Zweifel daran, dass das mit Winkens gelingen kann. Auch wenn nun klar, dass er nach der Saison geht. Aus seiner Sicht stehen nun mit den gegen Hilden II beginnenden drei Auswärtsspielen in Folge bis Ende März entscheidende Wochen an. Danach sei klarer, wohin die Reise in Sachen Aufstiegskampf geht.

Aber nicht nur sportlich will der Verein bis zum Monatsende klarer sehen. Jetzt, wo die Personalie Winkens entschieden ist, sollen auch die Gespräche mit den Spielern finalisiert werden. Wobei es in dieser Hinsicht naturgemäß auch entscheidend ist, wer der neue Coach wird. „Denkbar sind interne wie externe Lösungen“, erklärt Sommer. Zunächst werde das Gespräch mit dem restlichen Trainerteam mit den Co-Trainern Daniel Klinger und Torsten Müllers an der Spitze gesucht. Offen ist auch noch, wie es für den A-Lizenz-Inhaber Marcel Winkens weitergeht: „Ich muss nicht unbedingt etwas machen, höre mir aber gerne Angebote an. Ich möchte Spaß haben und etwas bewegen.“