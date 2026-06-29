"Wingman"-Transfer für die Einheit

Kaoa Khalef (links) wechselt nach Bad Berka. – Foto: © Sebastian Schmidt

Eine entscheidende Rolle beim Wechsel spielte dabei sein neuer Teamkollege & "Wingman" Simran Dhaliwal, der seinen guten Freund nach Bad Berka lotste. Bereits im vergangenen Sommer stand Khalef vor einem Wechsel zur Einheit. „Ich war letztes Jahr schon intensiv mit Bad Berka im Austausch und kurz vor einem Wechsel, habe mich dann aber für ein weiteres Jahr in Kerspleben entschieden. Der Kontakt kam tatsächlich über einen sehr guten Freund, der dort spielt“, erklärt der Offensivspieler.

Besonders viel Erfahrung bringt Kaoa Khalef mit in die Kurstadt. Der 24-jährige Angreifer absolvierte bereits 15 Oberliga-Partien für den FC Rot-Weiß Erfurt & FSV Martinroda und sammelte zudem zehn Einsätze in der Thüringenliga für den FSV Ohratal. Zuletzt war der syrische Angreifer beim TSV Kerspleben aktiv und wagt nun den Schritt zurück auf Verbandsebene.

Dass der TSV Kerspleben den Aufstieg in die Landesklasse knapp verpasste, beeinflusste schließlich seine Entscheidung. „Mein Ziel war es tatsächlich, wieder höher zu spielen. Bei einem Landesklasse-Aufstieg hätte ich mir länger Gedanken gemacht, ob ich wechsle.“ Neben dem Fußball auf dem Großfeld sorgt Khalef auch im Futsal für Schlagzeilen. Mit dem FC Blumenstadt spielte er zuletzt um den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga, der jedoch denkbar knapp verpasst wurde. Nun richtet sich der Fokus auf die Thüringenliga. Dort möchte sich der Angreifer erneut auf höherem Niveau beweisen. „Bad Berka verfügt über eine sehr starke Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Ich freue mich darauf, auf diesem Niveau guten und anspruchsvollen Fußball zu spielen. Persönlich will ich mich wieder zwei Ligen höher etablieren und mein Können auch in der Thüringenliga unter Beweis stellen. Klares Ziel mit der Mannschaft ist der Klassenerhalt.“

Bartholmeß verstärkt ebenfalls Offensive

Neben Khalef verstärkt auch Carlo Bartholmeß die Offensive des Aufsteigers. Der 25-Jährige wechselt vom Schöndorfer SV 1949 zur Einheit und wagt damit den Sprung um gleich zwei Spielklassen nach oben. In der vergangenen Kreisoberliga-Saison war Bartholmeß mit acht Treffern in 23 Einsätzen bester Torschütze seines Teams und will seine Qualitäten nun auch in der Thüringenliga unter Beweis stellen.