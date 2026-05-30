Windthorst gewinnt das Kleinstadt-Derby gegen Marianum

– Foto: René Diebel

Vor fast ausverkauftem Haus lieferten sich die beiden Meppener Gymnasien ein intensives und emotionales Derby. Windthorst setzte sich nach turbulenter Schlussphase mit 4:2 gegen Marianum 1978 durch.

Im Waldstadion entwickelte sich anschließend ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Steven Lai traf für Windthorst aus kurzer Distanz die Latte, ehe Leon Strauch wenig später mit einem starken Solo von der Mittellinie bis vors Tor durchlief und das 2:1 erzielte.

Das Kleinstadt-Derby zwischen dem Windthorst Gymnasium und Marianum 1978 brauchte keine lange Anlaufzeit. Bereits nach sechs Minuten brachte David Schönemann das Windthorst früh in Führung. Marianum antwortete allerdings schnell. Nach einem Elfmeter traf Manuel Scalese zum 1:1 und sorgte dafür, dass die Partie endgültig Fahrt aufnahm.

Die Partie blieb bis zur Pause wild und unterhaltsam. Trinkpausen, Verletzungsunterbrechungen, Wechsel und viele intensive Zweikämpfe prägten das Geschehen. Dazwischen zeigte sich auch Fair Play, als Marianum einen Ball zurückgab. Fußball zwischen Schulhofstimmung und Derbyfieber.

Nach dem Seitenwechsel kam Marianum besser aus der Kabine. Carl Behnes traf nach einem Fehler des Windthorst-Keepers allerdings nur den Pfosten. Kurz darauf half Windthorst dem Gegner bei einer Verletzungsunterbrechung sogar mit dem Eiskoffer aus.

Marianum blieb dennoch gefährlich und belohnte sich schließlich mit dem Ausgleich. Nach einem Freistoß konnte der Windthorster Keeper den Ball nur abklatschen lassen, Henri Reisiger staubte zum 2:2 ab. In dieser Phase wirkte Marianum dem dritten Treffer näher, während Windthorst zunächst Probleme hatte, wieder Zugriff auf die Partie zu bekommen.

Alexander Hert hatte die erneute Führung wenig später auf dem Fuß, setzte den Ball aus fünf Metern aber über das Tor. Das Publikum war nun endgültig voll da und machte das Derby zu einem lautstarken Nachmittag.

Windthorst dreht spät auf

In der Schlussphase fand Windthorst noch einmal die zweite Luft. Nach einem Konter fiel in der 75. Minute das 3:2, ehe Marianum alles nach vorne warf.

Die Entscheidung fiel schließlich nach einem Elfmeter für Windthorst. Kapitän Alexander Hert übernahm Verantwortung und traf persönlich zum 4:2. Kurz darauf schwächte sich Marianum zusätzlich selbst: Tom Kosse sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen.