Windorf: Trainerduo verlängert - Zwei Neuzugänge im Anflug

Der FC Windorf kann zur neuen Saison die ersten Neuzugänge präsentieren. Zur Verstärkung des Kaders kehren zwei Windorfer zum Heimatverein zurück: Luca Hafner und Julian Moser wechseln vom FC Alkofen zum FCW Beide Spieler sollen das Team in der kommenden Saison unterstützen und den Konkurrenzkampf beleben.

Das Spielertrainer-Duo Simon Saxinger und Marco Wundsam bleibt auch in der kommenden Spielzeit im Amt. Zudem haben alle Spieler ihre Zusage für die Saison 2025/2026 gegeben, was den Zusammenhalt im Verein unterstreicht. "Mit der Rückkehr von Hafner und Moser sowie der bestehenden Kontinuität im Trainerteam blickt der FC Windorf optimistisch auf die neue Saison", erklären die Verantwortlichen des Vereins.







"Wir freuen uns riesig, dass Luca und Julian den Weg zurück nach Windorf gefunden haben. Beide kennen den Verein, bringen Qualität mit und passen menschlich perfekt ins Team. Ihre Rückkehr ist ein starkes Signal – für den Zusammenhalt im Verein und unsere sportlichen Ziele für die kommende Saison", lassen die beiden sportlichen Leiter Armin Braun und Manuel Krompaß verlauten.







Die Entwicklung des Klubs aus dem Landkreis Passau, der zwischen 2019 und 2021 den Spielbetrieb kurzzeitig einstellen musste, ist bemerkenswert. Der Meister der A-Klasse Vilshofen konnte sich auch in der Kreisklasse Passau schnell akklimatisieren und spielte als Neuling eine sorgenfreie Runde. Bär, Steinleitner und Kameraden belegen rund drei Wochen vor Saisonende einen soliden siebten Rang und haben bereits seit längerer Zeit Planungssicherheit für eine weitere Kreisklassen-Spielzeit. "Nach einem holprigen Start haben wir uns in der Kreisklasse Passau zurecht gefunden. Das ausgegebene Saisonziel Mittelfeldplatz wird durch den aktuell Tabellenplatz bestätigt. Unsere Schützlinge konnten die richtungsweisenden Partien zum Frühjahrsstart erfolgreich gestalten und daher sind wir bereits fast an unserem Ziel", resümiert Armin Braun.