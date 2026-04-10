Windischeschenbach wechselt im Abstiegskampf den Trainer In einer schwierigen sportlichen Situation hat sich der Kreisklassist entschieden, mit Andreas Kische auf dem Trainerposten einen neuen Impuls zu setzen von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Co-Trainer Werner Meinert (links) und Kapitän Florian Prantzke (rechts), der ab der kommenden Saison als Teammanger fungieren wird, begrüßen Andreas Kische als neuen Coach der SpVgg Windischeschenbach. – Foto: Josef Sperber

Die SpVgg Windischeschenbach – aktuell Schlusslicht in der Kreisklasse Ost – zieht vor der Crunchtime der Saison die Reißleine und wechselt den Trainer. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, übernimmt Eigengewächs Andreas Kische (26) ab sofort das Traineramt vom bisherigen Coach Dominik Baschnagel (43), dem die Entscheidung am Gründonnerstag in einem persönlichen Gespräch mit der Vorstandschaft mitgeteilt wurde.

Der langjährige Kapitän kennt den Verein und die Spieler bestens und wird daher keine große Anlaufphase benötigen. Kische ist aktuell am Knie verletzt, nach seiner bevorstehenden OP möchte der 26-Jährige auch wieder als Spieler zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt der Verein bekannt, dass Florian Prantzke ab der nächsten Saison als Teammanager fungieren wird. Der 32-jährige Torjäger ist seit seinem Wechsel im Sommer 2023 eine feste Größe im Verein. Auch Prantzke wird weiterhin als Spieler für die SpVgg auflaufen. Kische und Prantzke sollen die junge Mannschaft in Zukunft führen und weiterentwickeln – auch im Falle eines drohenden Abstiegs. Der bisherige Teammanager Josef Sperber wechselt nach der laufenden Saison in den Juniorenbereich.



Dominik Baschnagel selbst respektiert die Entscheidung des Vereins, die aufgrund der Tabellensituation nachvollziehbar sei: „Mir sind der Verein, das Umfeld und vor allem die Jungs in den letzten Monaten sehr ans Herzen gewachsen. Von daher überwiegt nun im ersten Moment die Enttäuschung. Von Beginn an hatten wir im „Umbruchsjahr“ mit Ergebnis- und Verletzungspech zu kämpfen und in vielen Situationen einfach kein Spielglück. Sechs Unentschieden und viele knappe Niederlagen bezeugen das. Ich selbst kann mir keinen Vorwurf machen. Ich habe auch in Windischeschenbach alles gegeben und mein Herz gelassen. Dem Verein und der Mannschaft wünsche ich alles Gute. Mir haben Training und Spielbetrieb riesig Spaß gemacht. Und gerade viele junge Spieler und Spieler aus der zweiten Mannschaft haben den Sprung in die Erste geschafft. Darauf bin ich stolz. Was meine persönliche Zukunft anbelangt, lasse ich alles offen. Schauen wir mal, was da kommt.“





Andreas Kische geht mit Freude an die neue Herausforderung bei seinem Heimatverein heran: „Als die Anfrage kam, das Traineramt zu übernehmen, fiel mir die Entscheidung – gerade als Eigengewächs und langjähriger Spieler – sehr leicht. An dieser Stelle möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken. Aufgrund meiner Knieverletzung und der bevorstehenden Operation werde ich meine Fußballschuhe vorerst an den Nagel hängen müssen. Dennoch hoffe ich, in Zukunft auch wieder selbst auf dem Platz stehen und meiner Mannschaft helfen zu können. Inwiefern dies möglich ist, wird sich zeigen. Die aktuelle sportliche Situation brauchen wir nicht schönreden – jeder im Verein ist sich dieser bewusst. Der letzte Tabellenplatz schmerzt, aber wir haben in den kommenden Wochen, insbesondere am Sonntag im Heimspiel gegen die SG Püchersreuth/Floss, noch alles in der eigenen Hand, um einen Relegationsplatz zu erreichen. Mir ist es besonders wichtig, dass wir uns als Mannschaft und als Verein gemeinsam weiterentwickeln – unabhängig davon, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen werden“, so Kische in einer ersten Stellungnahme.



Einen besonderen Dank zollt Kische Dominik „Baschi“ Baschnagel für seine bislang geleistete Arbeit und sein großes Engagement für die Mannschaft und den Verein. „Außerdem möchte ich mich bei meinem bisherigen Verein, dem TSV Reuth, bei dem ich bis zum Rückrundenstart aktiv war, für die gemeinsame Zeit und das entgegengebrachte Verständnis für diesen Schritt bedanken. Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft alles für eine erfolgreiche Zukunft zu geben“, so der neue auf der Kommandobrücke der SpVgg abschließend. Auch ein Großteil des aktuellen Kaders hat, unabhängig von der Spielklasse, bereits die Zusage für die nächste Saison gegeben. Der Verein möchte sich auf diesem Wege noch einmal bei Dominik Baschnagel für die geleistete Arbeit bedanken und wünscht ihm sportlich und privat alles Gute für die Zukunft.