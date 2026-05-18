Windischeschenbach atmet auf – SG Waidhaus hofft noch

Die SpVgg Windischeschenbach (links) ist durch! – Foto: Dagmar Nachtigall

Großes Aufatmen bei der SpVgg Windischeschenbach! Die Elf von Trainer Andreas Kische fixiert im Nachgang doch noch den Kreisklassen-Verbleib. Vor über 900 Zuschauern in Waldthurn gewann „Eschawo“ am Montagabend das Relegationsspiel gegen die SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen mit 3:1 (2:1). Nach einem frühen Rückstand bewiesen die Zoigl-Städter Moral und kamen stark zurück. Während sie nun feiern dürfen, bleibt bei der A-Klassen-Spielgemeinschaft eine Resthoffnung bestehen, noch eine weitere Chance auf den Aufstieg zu bekommen. Dies hängt vom Verlauf der Bezirksliga-Relegation ab.



Den besseren Start erwischte die SG Waidhaus, die in der regulären Saison über 100 Tore geschossen hatte. Niklas Süß schob nach einem Steckpass von Yannik Friedl zur frühen Führung ein (11.). Generell verlief die erste Halbzeit offen und auf Messers Schneide. Noch vor der Pause konnte Windischeschenbach die Partie drehen, dank der Tore von Patrick Trautner (24.) und Florian Prantzke (40.), dessen Schuss haltbar erschien. Pech hatte die SpVgg kurz vor der Pause, als sie den Pfosten traf und den Abpraller aus kürzester Distanz nicht verwerten konnte.



Nach 56 Minuten dann die kleine Vorentscheidung: SG-Keeper Sebastian Rauch war im Eins-gegen-Eins zunächst Sieger, doch der Ball fand mit etwas Glück doch den Weg ins Tor – das 3:1 für die Schwarz-Gelben. Torschütze war erneut Prantzke. In der Folge probierte es die SG Waidhaus zwar, rannte sich aber immer wieder an der kompakten Abwehr des Gegners fest. Hintenraus schwächte sich die SG selbst, zwei Akteure sahen die Gelb-Rote Karte. Am Ausgang änderte das nichts mehr. Trainerstimmen folgen in Kürze...





Alles auf einen Blick:



SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen: Sebastian Rauch, Markus Woppmann, Filmon Gebreselasi, René Schwarz, Luis Bauer, Julian Kres, Mykyta Kostrik, Dominik Frank, Adam Sokol, Yannik Friedl, Niklas Süß

SpVgg Windischeschenbach: Senifer Latorre, Marcel Schattenkirchner, Patrick Trautner, Christopher Högen, Garang Lual Ajang, Manuel Kessler, Moses James Ubaldo, Munzir Kouri, Raphael Benner, Martin Giering, Florian Prantzke

Schiedsrichter: Georg Weber (Parkstein) - Zuschauer: 914

Tore: 1:0 Niklas Süß (11.), 1:1 Patrick Trautner (24.), 1:2 und 1:3 Florian Prantzke (40., 57.)

Gelb-Rot: Mykyta Kostrik (80.) und René Schwarz (88./beide SG Waidhaus)