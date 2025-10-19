Winden zieht davon, Lohn ist Letzter, Barmen & Nörvenich jubeln

Spieltag 8 in der Kreisliga A Düren: Ein Spieltag mit vielen Geschichten: Salingia Barmen glänzt beim 5:2 gegen SG Germania Burgwart dank eines Dreierpacks von Mykhailo Torkot, während VfVuJ Winden seinen Heimsieg erst in den Schlussminuten perfekt macht. FC Golzheim muss sich nach eigener Führung Schwarz-Weiß Düren beugen, und auch Jugendsport Wenau erlebt gegen Borussia Freialdenhoven II einen bitteren Nachmittag. Zudem besiegte Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln Viktoria Koslar knapp mit 1:0, während die SG Nörvenich-Hochkirchen einen souveränen 3:0-Heimerfolg über Rhenania Lohn einfuhr.

Vor heimischer Kulisse bot Salingia Barmen eine starke Vorstellung. Mykhailo Torkot brachte sein Team früh in Führung, ehe Jan Thomas nach einer Stunde ausglich. Doch danach übernahmen die Hausherren wieder das Kommando: Maximilian Mertens traf zum 2:1, Magnus Urban erhöhte wenig später. Zwar kam Lucca Heucken per Strafstoß noch einmal heran, doch in der Nachspielzeit sorgte Torkot mit einem späten Doppelschlag für klare Verhältnisse. Zuvor hatte Johannes Breuer einen Elfmeter vergeben. Für Barmen war es der erste Sieg.

FC Golzheim erwischte den besseren Start und ging durch Otis Bodo Mildner in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Innerhalb weniger Minuten drehten Sarp Aydoslu und Damian Garding die Partie. Als Berkay Sisman kurz darauf das 3:1 nachlegte, war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. SW Düren hat nur noch drei Punkte Rückstand auf Platz zwei.

Borussia Freialdenhoven zeigte in Wenau eine effiziente Vorstellung. Nach einem offenen Beginn übernahmen die Gäste noch vor der Pause die Kontrolle: Ali Farhat und Dennis Lehmann trafen kurz nacheinander und stellten auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel blieb Wenau bemüht, doch Pascal Schneider erhöhte in der 72. Minute, ehe Antonio Sindaco in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Damit springt Freialdenhoven auf Rang zwei.

In einer intensiven Begegnung sicherte sich Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln drei wichtige Punkte. Nach einer Stunde verwertete Jan Moritz eine Hereingabe aus dem Rückraum und erzielte das Tor des Tages.

Die Partie zwischen VfVuJ Winden und dem JSV Frenz blieb bis in die Schlussphase spannend. Nach torloser erster Halbzeit brachte Joker Nils Schönau die Hausherren nach 69 Minuten in Führung. Frenz glich durch Senad Selimovic per Foulelfmeter aus, doch kurz vor dem Ende sorgte Linus Jansen für den umjubelten Siegtreffer des Tabellenführers. Als einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga hat Winden sogar sechs Punkte Vorsprung.

Die SG Nörvenich-Hochkirchen hat ihren Heimvorteil eindrucksvoll genutzt. Nachdem Cuma Erol bei den Gästen bereits in der 29. Minute Gelb-Rot gesehen hatte, nutzten die Hausherren die Überzahl konsequent. Max Schnuis brachte sein Team kurz nach der Pause in Führung, Jan-Niklas Pyka legte wenig später nach. Erneut Schnuis besorgte in der 71. Minute den 3:0-Endstand - und die Erlösung. Für die SG war es der erste Sieg der Saison, zudem ist Lohn nun das neue Schlusslicht.

Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Welldorf

Do., 23.10.2025, 19:30 Uhr FC Düren 77 Düren 77 BC Oberzier Oberzier 19:30 PUSH

Spieltext Düren 77 - Oberzier

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

9. Spieltag

Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Jugendsport Wenau

Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 26.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Borussia Freialdenhoven

So., 26.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - FC Golzheim

So., 26.10.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SC Jülich/SV Hoengen

So., 26.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - VfVuJ Winden

So., 26.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Salingia Barmen



10. Spieltag

Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Viktoria Koslar

Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Salingia Barmen - FC Düren 77

So., 02.11.25 14:00 Uhr VfVuJ Winden - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - BC Oberzier

So., 02.11.25 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Rhenania Lohn

So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SG Germania Burgwart

So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Düren

So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - JSV Frenz

_______________