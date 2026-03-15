Winden verliert in Stammeln, Klatschen für Golzheim & SW Düren

Mit vier Toren der beste Spieler der Woche: Ben Grafen. – Foto: Luca

Ein turbulenter Spieltag in der Kreisliga A Düren: SC Jülich/SV Hoengen gewinnt das torreiche Duell bei Borussia Freialdenhoven, während Grün-Weiß Welldorf-Güsten mit einem klaren Sieg gegen Schwarz-Weiß Düren ein Ausrufezeichen setzt. Aufsteiger JSV Frenz schießt zudem den FC Golzheim ab.

Der SC Jülich/SV Hoengen hat beim Tabellenzweiten Borussia Freialdenhoven für eine der sicherlich größten Überraschungen des Spieltags gesorgt. Zwar brachte Pascal Schneider die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, doch Lorenz Klee glich wenig später per Foulelfmeter aus (20.). Anschließend übernahm Jülich die Kontrolle: Illia Makarov (29.) und Visar Behrami (39.) drehten die Partie noch vor der Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich die Offensive der Gäste durch. Bilal Jerboui erhöhte kurz nach Wiederanpfiff (48.), Daniil Slastinov legte nach (56.). Zwar verkürzte Benjamin Bilalagic fast im Gegenzug, doch erneut Klee stellte in der 60. Minute den Vier-Tore-Abstand wieder her. Dominik Baczewski traf später per Strafstoß zum Endstand. Mit dem überraschenden Auswärtssieg verbessert sich SC Jülich/SV Hoengen im Tabellenmittelfeld, während Borussia Freialdenhoven als Favorit eine deutliche Heimniederlage hinnehmen musste.

Viktoria Koslar setzte sich gegen Salingia Barmen mit 4:1 durch. Die Tore fielen erst in der Schlussphase: Lukas Bickar (63.), Adin Arnautović (70.), Timo Seidel (74.) und Hendrik von Wirth (77.) sorgten für klare Verhältnisse, ehe Maximilian Mertens noch verkürzte (90.).

Der JSV Frenz feierte einen überraschend deutlichen 5:1-Erfolg gegen FC Golzheim. Leotrim Zariqi brachte die Gastgeber früh in Führung (17.), Omer Avdija erhöhte wenig später (28.). Nach dem Seitenwechsel bauten Hans Cela mit einem Doppelpack (55., 73.) sowie erneut Avdija (89.) den Vorsprung aus. Damit hat Frenz auch wieder den Kontakt zu Rang elf hergestellt.

Abgesagt.

Ein deutliches Ergebnis gab es beim 6:0-Erfolg von Grün-Weiß Welldorf-Güsten gegen Schwarz-Weiß Düren. Bereits vor der Pause sorgten Timon Stier (22.) und Max Ries (29.) für klare Verhältnisse. Danach übernahm Ben Grafen die Hauptrolle: Mit vier Treffern (31., 35., 40., 70./Foulelfmeter) stellte er den Endstand her. Welldorf springt auf Rang drei, überholt mehrere Teams - wie SW Düren.

Der BC Oberzier gewann gegen SG Germania Burgwart mit 2:1. Nach der Führung der Gäste durch Philipp Salmen (39.) drehten Leon Geltenpoth (53.) und Luca Wantke (70.) die Partie zugunsten der Gastgeber, die im Rennen um die Vizemeisterschaft munter mitmischen.

Eine Überraschung gelang Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln, das Spitzenreiter VfVuJ Winden mit 2:0 bezwang. Die Entscheidung fiel erst spät: Luca Jonas Klinkhammer traf in der 79. Minute, nur eine Minute später erhöhte Jan Moritz. Winden musste zudem zwei Platzverweise hinnehmen - ein insgesamt gebrauchter Nachmittag für den Tabellenführer, der aber davon profitiert, dass die Vor-Spieltagsverfolger ebenfalls verloren haben.

Der Jugendsport Wenau setzte sich mit 3:0 gegen SG Nörvenich-Hochkirchen durch. Fabrice Görich brachte Wenau in der 30. Minute in Führung. Nach einer Roten Karte für Florian Storchmaier (51.) erhöhte Luis Kugel kurz vor Schluss (90.), ehe ein Eigentor den Endstand markierte.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

20. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar

Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz

So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn

So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart



21. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77

So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren

So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

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