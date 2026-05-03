Winden verliert, Golzheim & Nörvenich auch - JSV Frenz stark

Pleite für Winden. – Foto: Ralf Schmitz

Der 25. Spieltag der Kreisliga A Düren bringt neue Spannung: Tabellenführer VfVuJ Winden verliert beim Grün-Weiß Welldorf-Güsten, während BC Oberzier und Schwarz-Weiß Düren ihre Chancen nutzen. Dahinter bleibt das Feld eng, auch im Tabellenkeller werden wichtige Punkte verteilt.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiel am Mittwoch

Der FC Düren 77 wurde seiner Favoritenrolle bei der SG Germania Burgwart gerecht und setzte sich verdient durch. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Stavros Tsiakiris die Gäste in Führung (29.), nur wenige Minuten später erhöhte Murad Tagiyev (32.). Jeremias Fischer verkürzte noch vor der Pause (40.) und hielt die Partie offen, doch im zweiten Durchgang stellte Düren 77 die Weichen endgültig auf Sieg. Vladyslav Barannikov traf zum 3:1 (70.), ehe Thomas Bergstreiser in der Schlussminute den Endstand herstellte (90.). Düren 77 arbeitet sich damit weiter nach vorne und festigt seine Position im oberen Drittel, Burgwart hingegen muss sich weiterhin im unteren Tabellenbereich einordnen.

Spieltag 25 in Düren

Im Topspiel setzte sich Grün-Weiß Welldorf-Güsten gegen den Tabellenführer VfVuJ Winden durch und rückt näher an die Spitzengruppe heran. Ben Grafen brachte die Gastgeber nach 28 Minuten in Führung, ehe Jens Westmark kurz vor der Pause per Foulelfmeter nachlegte (45.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Benjamin Buchendorfer (51.), doch Winden fand keine weitere Antwort. Welldorf-Güsten schiebt sich damit weiter nach vorne, während Winden trotz der Niederlage die Tabellenführung behauptet.

Schwarz-Weiß Düren setzte sich gegen den SC Jülich/SV Hoengen durch und bleibt im Rennen um die vorderen Plätze. Berkay Sisman traf zur Führung (22.), ehe Gabriel Nbongo den Vorsprung ausbaute (34.). Jülich hatte die Chance zum Anschluss, doch Lorenz Klee scheiterte zweimal vom Punkt an Armin Mesanovic (25., 73.). Sadate Ayouwa stellte kurz vor Schluss den Endstand her (86.). Düren festigt damit seine Position in der Spitzengruppe, Jülich rutscht weiter ins Tabellenmittelfeld.

Im direkten Duell setzte sich der BC Oberzier knapp gegen den FC Golzheim durch. Die Partie blieb lange offen, ehe Luca Wantke einen Foulelfmeter zur Entscheidung nutzte (68.). Oberzier zieht damit nach Punkten mit der Spitzengruppe gleich und verschärft das Rennen um Rang zwei. Golzheim verpasst hingegen die Gelegenheit, sich weiter vorne zu positionieren.

Ein offensiv geprägtes Spiel lieferten sich der JSV Frenz und Jugendsport Wenau. Leon Feka brachte die Gäste früh in Führung (11.), ehe sich eine torreiche Partie entwickelte. Louis Schulz stellte zwischenzeitlich den Ausgleich her (56.), später egalisierte Fabrice Görich erneut (80.). Am Ende setzte sich Frenz mit 4:3 durch und sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller. Wenau geht trotz mehrerer Treffer leer aus und kann sich nicht weiter nach oben orientieren.

Im Duell im unteren Tabellendrittel setzte sich die SG Germania Burgwart gegen die SG Nörvenich-Hochkirchen durch. Philipp Salmen brachte die Gastgeber in Führung, ehe Achim Lückenbach auf 2:0 erhöhte. Erst in der Schlussminute verkürzte Max Schnuis (90.), doch Burgwart brachte den Vorsprung ins Ziel. Der Sieg sorgt für etwas Abstand nach unten, Nörvenich bleibt im Tabellenkeller unter Druck. Verlegte Spiele

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr FC Düren 77 Düren 77 Salingia Barmen Barmen 19:30 PUSH

Spieltext Düren 77 - Barmen

Spieltext Koslar - F´aldenhoven

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

26. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz

Sa., 09.05.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - FC Golzheim

Sa., 09.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - BC Oberzier

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Düren 77

So., 10.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Schwarz-Weiß Düren

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Germania Burgwart

So., 10.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 10.05.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Rhenania Lohn



27. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen

So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen

So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar

So., 17.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Borussia Freialdenhoven

So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden

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