 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Winden überrollt Lohn und baut Tabellenführung aus

Kreisliga A Düren - Schwarz-Weiß Düren schlägt Borussia Freialdenhoven 8:4, Viererpack von Berkay Sisman, Viktoria Koslar gewinnt bei Rhenania Lohn 2:1 nach Rückstand, Treffer von Timo Seidel und Nico Sieben. Lohn verliert am Dienstag klar gegen gegen Tabellenführer Winden.

von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
Winden gewinnt erwartungsgemäß.
Winden gewinnt erwartungsgemäß. – Foto: Marian Stanienda

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Kreisliga A Düren
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven
Koslar

Torreiche Begegnungen in der Kreisliga A Düren: Schwarz-Weiß Düren fertigt Borussia Freialdenhoven mit 8:4 ab und klettert auf Rang zwei. Im Tabellenkeller dreht Viktoria Koslar das Spiel bei Rhenania Lohn und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Vor dem 22. Spieltag finden vier Spiele statt - natürlich live auf FuPa.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Die Spiele am 2. April, donnerstags

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
8
4
Abpfiff

Ein außergewöhnlich torreiches Spiel sahen die Zuschauer zwischen Schwarz-Weiß Düren und Borussia Freialdenhoven. Berkay Sisman brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), doch Benjamin Bilalagic glich aus (22.). Anschließend setzte sich Düren ab: Abas Rahal traf doppelt (24., 26.), Tugay Sahin (35.) und Al Hasane Diallo (39.) erhöhten noch vor der Pause auf 5:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen: Sisman traf erneut (55.), ehe Pascal Schneider und erneut Bilalagic verkürzten (62., 65.). Doch Düren hielt das Tempo hoch. Sisman stellte den alten Abstand wieder her (68.), Bilalagic traf zwar noch einmal, doch Sisman setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit dem Sieg rückt Schwarz-Weiß Düren auf Rang zwei vor, während Freialdenhoven weiter abrutscht.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
1
2
Abpfiff

Im Kellerduell erwischte Rhenania Lohn den besseren Start: Tunacan Kaya brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung. Lange blieb es dabei, ehe Timo Seidel in der 72. Minute den Ausgleich für Viktoria Koslar erzielte. Nur fünf Minuten später drehte Nico Sieben die Partie komplett und traf zum 2:1. Damit sichert sich Koslar wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Lohn trotz Führung erneut leer ausgeht.

Tabellenführer Winden beim Schlusslicht Lohn: 7. April, dienstags

Heute, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
0
6
Abpfiff

Der Tabellenführer VfVuJ Winden stellte im Nachholspiel früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 3. Minute traf Obed Edom Mavungu zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Puzik. Maurice Frings baute den Vorsprung in der 18. Minute weiter aus, ehe Mark Schneider (39.) und Ioannis Deligiannidis kurz vor der Pause (45.+2) für klare Verhältnisse sorgten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Winden überlegen: Frings erzielte in der 64. Minute seinen zweiten Treffer zum 6:0-Endstand. Für Rhenania Lohn ist es die nächste Pleite im nächsten Nachholspiel, während Winden seine Spitzenposition eindrucksvoll untermauert. Sieben Punkte beträgt jetzt der Vorsprung auf SW Düren.

Frenz fordert Jülich am 8. April, dienstags

Morgen, 20:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
20:00live

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

22. Spieltag
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar
So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn

23. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen
So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77
So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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