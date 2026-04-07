Winden überrollt Lohn und baut Tabellenführung aus Kreisliga A Düren - Schwarz-Weiß Düren schlägt Borussia Freialdenhoven 8:4, Viererpack von Berkay Sisman, Viktoria Koslar gewinnt bei Rhenania Lohn 2:1 nach Rückstand, Treffer von Timo Seidel und Nico Sieben. Lohn verliert am Dienstag klar gegen gegen Tabellenführer Winden. von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Winden gewinnt erwartungsgemäß. – Foto: Marian Stanienda

Torreiche Begegnungen in der Kreisliga A Düren: Schwarz-Weiß Düren fertigt Borussia Freialdenhoven mit 8:4 ab und klettert auf Rang zwei. Im Tabellenkeller dreht Viktoria Koslar das Spiel bei Rhenania Lohn und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Vor dem 22. Spieltag finden vier Spiele statt - natürlich live auf FuPa.

Ein außergewöhnlich torreiches Spiel sahen die Zuschauer zwischen Schwarz-Weiß Düren und Borussia Freialdenhoven. Berkay Sisman brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), doch Benjamin Bilalagic glich aus (22.). Anschließend setzte sich Düren ab: Abas Rahal traf doppelt (24., 26.), Tugay Sahin (35.) und Al Hasane Diallo (39.) erhöhten noch vor der Pause auf 5:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen: Sisman traf erneut (55.), ehe Pascal Schneider und erneut Bilalagic verkürzten (62., 65.). Doch Düren hielt das Tempo hoch. Sisman stellte den alten Abstand wieder her (68.), Bilalagic traf zwar noch einmal, doch Sisman setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit dem Sieg rückt Schwarz-Weiß Düren auf Rang zwei vor, während Freialdenhoven weiter abrutscht.