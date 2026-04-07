Winden überrollt Lohn und baut Tabellenführung aus

Torreiche Begegnungen in der Kreisliga A Düren: Schwarz-Weiß Düren fertigt Borussia Freialdenhoven mit 8:4 ab und klettert auf Rang zwei. Im Tabellenkeller dreht Viktoria Koslar das Spiel bei Rhenania Lohn und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Vor dem 22. Spieltag finden vier Spiele statt - natürlich live auf FuPa.
Ein außergewöhnlich torreiches Spiel sahen die Zuschauer zwischen Schwarz-Weiß Düren und Borussia Freialdenhoven. Berkay Sisman brachte die Gastgeber früh in Führung (11.), doch Benjamin Bilalagic glich aus (22.). Anschließend setzte sich Düren ab: Abas Rahal traf doppelt (24., 26.), Tugay Sahin (35.) und Al Hasane Diallo (39.) erhöhten noch vor der Pause auf 5:1. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen: Sisman traf erneut (55.), ehe Pascal Schneider und erneut Bilalagic verkürzten (62., 65.). Doch Düren hielt das Tempo hoch. Sisman stellte den alten Abstand wieder her (68.), Bilalagic traf zwar noch einmal, doch Sisman setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit dem Sieg rückt Schwarz-Weiß Düren auf Rang zwei vor, während Freialdenhoven weiter abrutscht.
Der Tabellenführer VfVuJ Winden stellte im Nachholspiel früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 3. Minute traf Obed Edom Mavungu zur Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Puzik. Maurice Frings baute den Vorsprung in der 18. Minute weiter aus, ehe Mark Schneider (39.) und Ioannis Deligiannidis kurz vor der Pause (45.+2) für klare Verhältnisse sorgten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Winden überlegen: Frings erzielte in der 64. Minute seinen zweiten Treffer zum 6:0-Endstand. Für Rhenania Lohn ist es die nächste Pleite im nächsten Nachholspiel, während Winden seine Spitzenposition eindrucksvoll untermauert. Sieben Punkte beträgt jetzt der Vorsprung auf SW Düren.
22. Spieltag
Sa., 11.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 12.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - BC Oberzier
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - JSV Frenz
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Viktoria Koslar
So., 12.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Borussia Freialdenhoven
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Düren
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SG Germania Burgwart
So., 12.04.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Rhenania Lohn
23. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Jugendsport Wenau
Sa., 18.04.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 19.04.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Salingia Barmen
So., 19.04.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Düren 77
So., 19.04.26 15:00 Uhr JSV Frenz - VfVuJ Winden
So., 19.04.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 19.04.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - FC Golzheim