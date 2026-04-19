Winden marschiert, Nörvenich gewinnt, FC Golzheim erobert Rang 2

Nörvenich siegt weiter. – Foto: Marian Stanienda

In der Kreisliga A Düren hat der FC Düren 77 mit einem klaren Auswärtssieg beim Schlusslicht nachgelegt, während Grün-Weiß Welldorf-Güsten im oberen Drittel punktete. Für Aufsehen sorgte zudem Jugendsport Wenau, das sich in einem torreichen Spiel bei Borussia Freialdenhoven durchsetzte. So läuft der Spieltag 23:

Beim abgeschlagenen Schlusslicht Rhenania Lohn wurde der FC Düren 77 seiner Rolle gerecht und stellte die Weichen im ersten Durchgang. Thomas Bergstreiser brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, ehe Julian Schmitz kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (43.). Direkt nach dem Seitenwechsel legte Schmitz nach und baute den Vorsprung weiter aus (49.), womit früh eine klare Richtung vorgegeben war. Im weiteren Verlauf blieb Düren konsequent. Nico Oepen verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:0 (68.), ehe Schmitz mit seinem dritten Treffer (75.) den Abstand weiter vergrößerte. Den Schlusspunkt setzte Joker Niklas Peterwitz nur zwei Minuten später (77.). Durch den deutlichen Erfolg rückt der FC Düren 77 im engen oberen Mittelfeld weiter heran, während Lohn tief im Tabellenkeller verbleibt und erneut ohne Punkte bleibt.

Ein Spiel mit vielen Wendungen sahen die Zuschauer bei Borussia Freialdenhoven. Jugendsport Wenau erwischte den besseren Start und ging durch Leon Feka (8.) und Arbent Hajdari (10.) früh mit 2:0 in Führung. Die Gastgeber reagierten jedoch schnell: Dennis Lehmann verkürzte (19.), ehe Pascal Schneider den Ausgleich herstellte (25.). Noch vor der Pause brachte Luis Kugel die Gäste erneut nach vorne (44.).

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Dominik Baczewski glich per Foulelfmeter zum 3:3 aus (57.), doch in der Schlussphase kippte die Partie erneut. Luca Datené traf zur Führung für Wenau (78.), ehe Kugel in der Nachspielzeit per Strafstoß den Endstand markierte (90.+3). Für Freialdenhoven bedeutet die Niederlage einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Anschluss nach oben, während Wenau sich im Mittelfeld stabilisiert.

Im Duell zweier Teams aus dem oberen Mittelfeld setzte sich Grün-Weiß Welldorf-Güsten durch und schließt damit zur Spitzengruppe auf. Ben Grafen brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), doch Daniil Slastinov glich nur zehn Minuten später für den SC Jülich/SV Hoengen aus (23.). Noch vor der Pause stellte erneut Grafen den Vorsprung wieder her (39.), sodass Welldorf-Güsten mit einer knappen Führung in die Kabine ging. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie offen, ehe Max Ries in der 84. Minute für die Entscheidung sorgte. Mit dem Sieg zieht Welldorf-Güsten im Tableau mit mehreren Teams gleich und hält Anschluss an die oberen Plätze, während Jülich im dicht gedrängten Mittelfeld verbleibt.

Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln bleibt im Rennen um die oberen Plätze und setzte sich bei Viktoria Koslar durch. Kevin Peters brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, ehe Marvin Germes den Vorsprung ausbaute (65.). Lukas Bickar verkürzte in der Schlussphase (81.), doch mehr gelang Koslar nicht. Beide Teams beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Huchem-Stammeln bleibt im oberen Tabellendrittel, während Koslar vier Punkte Vorsprung auf den Keller hat.

Die SG Germania Burgwart setzte sich im Kellerduell deutlich gegen Salingia Barmen durch. Jan Thomas eröffnete den Torreigen früh (6.), ehe Marian Prickartz vor der Pause erhöhte (25.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Philipp Lippert (61.), Marvin Blawid (66.) und Bastian Hammerschmidt (82.) für klare Verhältnisse. Burgwart verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller, während Barmen weiter tief im unteren Bereich feststeckt.

Ein deutliches Ergebnis gab es im Verfolgerduell: FC Golzheim setzte sich klar bei Schwarz-Weiß Düren durch. Alexander Hürtgen brachte die Gäste in Führung (23.), ehe Niklas Koerfer mit einem Doppelpack nachlegte (38., 44.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Patrick Wollersheim (62.) und Thomas Von der Gathen (82.), während Berkay Sisman zwischenzeitlich auch traf (81.). Golzheim rückt damit auf Rang zwei vor.

Im Duell zweier Teams aus der Spitzengruppe setzte sich der FC Düren 77 durch. Hussein Kmeinasi traf kurz vor der Pause zur Führung (45.+1). Lange blieb es bei diesem knappen Vorsprung, ehe Nico Oepen in der Schlussphase erhöhte (83.). Ein Eigentor von Timo Didolff sorgte für den Endstand (89.). Düren 77 bleibt damit in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen, während Oberzier im direkten Vergleich Punkte liegen lässt.

Tabellenführer VfVuJ Winden ließ beim JSV Frenz keine Zweifel aufkommen. Bereits in der 1. Minute traf Lucas-Kevin Olschewski zur Führung. Daniel Puzik legte mit einem Doppelpack nach (34., 35.), ehe Obed Edom Mavungu und Jörg Lennartz den Vorsprung weiter ausbauten (60., 67.). Frenz musste zudem eine Rote Karte hinnehmen, sodass Winden seine Spitzenposition weiter festigt, während Frenz im Tabellenkeller verbleibt.

Im Kellerduell ging Rhenania Lohn durch Mohammed Mrika in Führung (31.), doch SG Nörvenich-Hochkirchen drehte die Partie nach der Pause. Florian Storchmaier glich aus (60.), ehe Patrick Moll (82.) und Zuhair Qaso (90.) den Auswärtssieg sicherten. Eine Rote Karte für Lohn erschwerte die Situation zusätzlich. Nörvenich demonstriert abermals die gute Form und sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller, Lohn wird wohl absteigen.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

24. Spieltag

Do., 23.04.26 20:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SG Germania Burgwart

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - BC Oberzier

Sa., 25.04.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Düren

So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - JSV Frenz

So., 26.04.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Viktoria Koslar

So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Golzheim - FC Düren 77

So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Rhenania Lohn



25. Spieltag

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Borussia Freialdenhoven

Sa., 02.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - VfVuJ Winden

So., 03.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - FC Golzheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Jugendsport Wenau

So., 03.05.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 03.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SC Jülich/SV Hoengen

Di., 05.05.26 19:30 Uhr FC Düren 77 - Salingia Barmen

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