Winden lässt wieder Punkte liegen, Nörvenich kann überraschen

Sieg für Nörvenich. – Foto: Marian Stanienda

Nachholspiel und 20. Spieltag der Kreisliga A Düren: Beim Duell zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn kam es nach klarer Führung zum Abbruch, während sich der SC Jülich/SV Hoengen nach frühem Rückstand gegen Viktoria Koslar zurückkämpfte und noch einen Punkt sicherte. Tabellenführer VfVuJ Winden ließ beim 0:0 gegen Jugendsport Wenau Punkte liegen, während der FC Golzheim mit einem klaren Sieg nachzog. Für Aufsehen sorgte zudem der Erfolg der SG Nörvenich-Hochkirchen gegen Borussia Freialdenhoven, während auch BC Oberzier und Schwarz-Weiß Düren wichtige Punkte einfuhren.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Die Partie zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn wurde nach der Halbzeit nicht mehr fortgesetzt. Zuvor hatte Wenau das Spiel klar dominiert und früh für deutliche Verhältnisse gesorgt. Arbent Hajdari brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, ehe Fabrice Görich (24., 30.) und Luis Kugel (28., 38.) mit jeweils zwei Treffern auf 5:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel kehrte Rhenania Lohn jedoch nicht mehr auf den Platz zurück, sodass die Begegnung abgebrochen wurde. Die Wertung bleibt abzuwarten, dürfte aber mit dem Zwischenstand an Wenau gehen. Bei Schlusslicht Lohn sieht alles nach Abstieg aus.

Der SC Jülich/SV Hoengen bewies Moral und holte gegen Viktoria Koslar noch einen Punkt. Die Gäste erwischten den besseren Start: Sven Müller brachte Koslar in der 27. Minute in Führung, Timo Seidel legte nur neun Minuten später nach. Noch vor der Pause verkürzte Lorenz Klee (38.), ehe Jülich im zweiten Durchgang weiter Druck machte. In der 75. Minute gelang schließlich Tobias Voss der Ausgleich zum 2:2, der gleichzeitig den Endstand markierte. Koslar verpasst es, den Anschluss zu Jülich herzustellen.

Der BC Oberzier setzte sich knapp gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln durch. Marvin Kornetzky brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich entwickelte sich eine offene Partie, ehe Kornetzky in der Schlussminute erneut traf und seinem Team den Sieg sicherte. Oberzier bleibt damit im oberen Tabellendrittel.

Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller setzte sich der JSV Frenz durch. Lange blieb die Partie torlos, ehe Flamur Uksmajli in der 55. Minute die Führung erzielte. Salingia Barmen versuchte im Anschluss zu reagieren, blieb jedoch ohne Treffer. In der Schlussminute sorgte Liridon Zariqi für die Entscheidung. Für Frenz bedeutet der Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Für eine Überraschung sorgte die SG Nörvenich-Hochkirchen gegen Borussia Freialdenhoven. Jan-Niklas Pyka traf früh zur Führung (11.), die den Hausherren Sicherheit gab. Freialdenhoven fand keine Antwort, während Nörvenich in der Schlussphase nachlegte: Edmund Paeffgen verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0 (77.). Für die Gäste bedeutet die Niederlage einen Dämpfer im Aufstiegsrennen. Damit hat Stefan Justen sein erstes Spiel als Trainer direkt gewonnen.

Tabellenführer VfVuJ Winden musste sich mit einem torlosen Remis begnügen. Gegen Jugendsport Wenau fand das Team von Trainer Sebastian Sander keine Lücke. Wenau verteidigte kompakt und nahm einen Punkt mit. Durch das Unentschieden bleibt Winden zwar an der Spitze, doch die Verfolger konnten den Rückstand verkürzen.

Schwarz-Weiß Düren drehte die Partie gegen die SG Germania Burgwart. Die Gäste gingen zunächst in Führung (24.), doch Damian Garding glich nach der Pause aus (53.). Lange blieb das Spiel offen, ehe Gabriel Nbongo in der 86. Minute den Siegtreffer erzielte. Damit festigt Düren seinen Platz im oberen Tabellendrittel.

Zwischen dem FC Düren 77 und Grün-Weiß Welldorf-Güsten entwickelte sich ein intensives Spiel. Jens Westmark brachte die Gäste früh per Foulelfmeter in Führung (5.), doch Ilker Ermayasi glich nur wenig später aus (17.). Nach dem Seitenwechsel traf Thomas Bergstreiser zur Führung für Düren (50.). In einer langen Nachspielzeit gelang Timon Stier schließlich noch der Ausgleich (90.+10). Zuvor hatte Ermayasi einen Strafstoß vergeben.

Der FC Golzheim wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich deutlich durch. Zwar brachte Sven Nowak die Gäste überraschend in Führung (21.), doch Michael Porschen drehte die Partie noch vor und nach der Pause mit zwei Treffern (29., 54.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Nowak (55.) zog Golzheim davon: Alexander Hürtgen (67.), Marco Graf (71., 84.) und Justin Rauße-Perse (89.) sorgten für klare Verhältnisse. Mit dem Sieg rückt Golzheim auf Rang zwei vor.

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

20. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar

Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz

So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn

So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart



21. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77

So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren

So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

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