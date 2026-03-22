Winden lässt wieder Punkte liegen, Nörvenich kann überraschen

Nachholspiel und 20. Spieltag der Kreisliga A Düren: Beim Duell zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn kam es nach klarer Führung zum Abbruch, während sich der SC Jülich/SV Hoengen nach frühem Rückstand gegen Viktoria Koslar zurückkämpfte und noch einen Punkt sicherte. Tabellenführer VfVuJ Winden ließ beim 0:0 gegen Jugendsport Wenau Punkte liegen, während der FC Golzheim mit einem klaren Sieg nachzog. Für Aufsehen sorgte zudem der Erfolg der SG Nörvenich-Hochkirchen gegen Borussia Freialdenhoven, während auch BC Oberzier und Schwarz-Weiß Düren wichtige Punkte einfuhren.
Die Partie zwischen Jugendsport Wenau und Rhenania Lohn wurde nach der Halbzeit nicht mehr fortgesetzt. Zuvor hatte Wenau das Spiel klar dominiert und früh für deutliche Verhältnisse gesorgt. Arbent Hajdari brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, ehe Fabrice Görich (24., 30.) und Luis Kugel (28., 38.) mit jeweils zwei Treffern auf 5:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel kehrte Rhenania Lohn jedoch nicht mehr auf den Platz zurück, sodass die Begegnung abgebrochen wurde. Die Wertung bleibt abzuwarten, dürfte aber mit dem Zwischenstand an Wenau gehen. Bei Schlusslicht Lohn sieht alles nach Abstieg aus.
Der BC Oberzier setzte sich knapp gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln durch. Marvin Kornetzky brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich entwickelte sich eine offene Partie, ehe Kornetzky in der Schlussminute erneut traf und seinem Team den Sieg sicherte. Oberzier bleibt damit im oberen Tabellendrittel.
Im Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller setzte sich der JSV Frenz durch. Lange blieb die Partie torlos, ehe Flamur Uksmajli in der 55. Minute die Führung erzielte. Salingia Barmen versuchte im Anschluss zu reagieren, blieb jedoch ohne Treffer. In der Schlussminute sorgte Liridon Zariqi für die Entscheidung. Für Frenz bedeutet der Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Für eine Überraschung sorgte die SG Nörvenich-Hochkirchen gegen Borussia Freialdenhoven. Jan-Niklas Pyka traf früh zur Führung (11.), die den Hausherren Sicherheit gab. Freialdenhoven fand keine Antwort, während Nörvenich in der Schlussphase nachlegte: Edmund Paeffgen verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0 (77.). Für die Gäste bedeutet die Niederlage einen Dämpfer im Aufstiegsrennen. Damit hat Stefan Justen sein erstes Spiel als Trainer direkt gewonnen.
Schwarz-Weiß Düren drehte die Partie gegen die SG Germania Burgwart. Die Gäste gingen zunächst in Führung (24.), doch Damian Garding glich nach der Pause aus (53.). Lange blieb das Spiel offen, ehe Gabriel Nbongo in der 86. Minute den Siegtreffer erzielte. Damit festigt Düren seinen Platz im oberen Tabellendrittel.
Zwischen dem FC Düren 77 und Grün-Weiß Welldorf-Güsten entwickelte sich ein intensives Spiel. Jens Westmark brachte die Gäste früh per Foulelfmeter in Führung (5.), doch Ilker Ermayasi glich nur wenig später aus (17.). Nach dem Seitenwechsel traf Thomas Bergstreiser zur Führung für Düren (50.). In einer langen Nachspielzeit gelang Timon Stier schließlich noch der Ausgleich (90.+10). Zuvor hatte Ermayasi einen Strafstoß vergeben.
Der FC Golzheim wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich deutlich durch. Zwar brachte Sven Nowak die Gäste überraschend in Führung (21.), doch Michael Porschen drehte die Partie noch vor und nach der Pause mit zwei Treffern (29., 54.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Nowak (55.) zog Golzheim davon: Alexander Hürtgen (67.), Marco Graf (71., 84.) und Justin Rauße-Perse (89.) sorgten für klare Verhältnisse. Mit dem Sieg rückt Golzheim auf Rang zwei vor.
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart
21. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77
So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau