Winden, Golzheim und 77 schneiden besonders gut ab

Elf der Woche in Düren. – Foto: Marian Stanienda

Der 26. Spieltag der Kreisliga A Düren liefert mehrere klare Ergebnisse: Tabellenführer VfVuJ Winden bleibt stabil, der FC Düren 77 feiert ein Offensivspektakel in Jülich und auch BC Oberzier sowie FC Golzheim sammeln wichtige Punkte im Rennen um die oberen Plätze.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachhholspiel:

Der FC Düren 77 ließ gegen Salingia Barmen nichts anbrennen und sammelte wichtige Punkte im Rennen um die oberen Plätze. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Vladyslav Barannikov die Gastgeber in Führung (57.). Mit zunehmender Spielzeit wurde Düren 77 dominanter: Joker Niklas Peterwitz erhöhte nach 71 Minuten, ehe Nico Oepen den Endstand herstellte (82.). Für Düren bedeutet der Erfolg den Anschluss an die Spitzengruppe, Salingia Barmen dagegen kommt im Tabellenkeller nicht voran und wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis. Regulärer Spieltag:

Der BC Oberzier wurde seiner Favoritenrolle bei Viktoria Koslar gerecht und setzte sich auswärts durch. Lange blieb die Partie eng, ehe Luca Wantke die Gäste nach 27 Minuten in Führung brachte. Koslar hielt die Begegnung danach offen und ließ Oberzier bis in die Schlussphase hinein nur wenig Raum. Erst spät sorgte Oberzier endgültig für klare Verhältnisse: Marvin Kornetzky erhöhte in der 83. Minute, nur wenig später legte Furkan Topal nach (86.). Der Treffer von Fabian Helmrich kurz vor Schluss (89.) änderte am Ausgang nichts mehr. Oberzier behauptet damit Rang zwei, Koslar steckt weiter im unteren Tabellenbereich fest.

Der FC Golzheim erwischte bei Salingia Barmen einen perfekten Start. Bereits nach zwei Minuten brachte Michael Porschen die Gäste in Führung und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Barmen hielt die Partie zunächst offen, musste kurz vor der Pause jedoch den zweiten Gegentreffer hinnehmen, als Lucas Pickartz ins eigene Tor traf (35.). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Marco Graf auf 3:0 (46.) und nahm den Gastgebern damit endgültig die Hoffnung auf eine Wende. In der Schlussphase setzte Joker Justin Rauße-Perse den Schlusspunkt (88.). Golzheim festigt mit dem Auswärtssieg seine Position im oberen Tabellendrittel, Salingia Barmen bleibt dagegen tief im Keller der Liga hängen.

Ein Offensivspektakel lieferte der FC Düren 77 beim SC Jülich/SV Hoengen ab. Zwar brachte Vladyslav Barannikov die Gäste früh in Führung (14.), doch Phillip Owusu glich wenig später aus (18.). Danach übernahm Düren 77 jedoch komplett die Kontrolle. Niklas Peterwitz stellte auf 2:1 (23.), ehe Barannikov kurz nach der Pause erneut traf (47.). Mit zunehmender Spielzeit brach Jülich auseinander: Peterwitz (61.), Hussein Kmeinasi (70.), Barannikov mit seinem dritten Treffer (73.), Thomas Bergstreiser (78.) und Julian Schmitz (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Zudem sah Ahmet Congar kurz vor Schluss Rot (80.). Düren 77 rückt damit näher an die Spitzengruppe heran, Jülich kassiert einen empfindlichen Rückschlag.

Früh fielen die Treffer zwischen der SG Nörvenich-Hochkirchen und Schwarz-Weiß Düren. Edmund Paeffgen brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (8.), doch nur drei Minuten später glich Gabriel Nbongo aus (11.). Im weiteren Verlauf blieb die Partie ohne weitere Tore. Nörvenich sammelt damit einen wichtigen Punkt im Tabellenkeller, Schwarz-Weiß Düren verpasst hingegen die Chance, weiter Druck auf die oberen Plätze auszuüben.

Tabellenführer VfVuJ Winden ließ gegen die SG Germania Burgwart früh keine Zweifel aufkommen. Bereits nach zwei Minuten verwandelte Daniel Puzik einen Foulelfmeter zur Führung. Lucas-Kevin Olschewski (14.), Obed Edom Mavungu (18.) und Maurice Frings (28.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Winden kontrollierte die Partie anschließend souverän und verteidigt damit die Spitzenposition. Burgwart muss nach der deutlichen Niederlage weiter nach unten schauen.

Im Verfolgerduell setzte sich Grün-Weiß Welldorf-Güsten bei Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln durch. Jens Westmark brachte die Gäste früh per Handelfmeter in Führung (6.), ehe Carl Shogi Pithan kurz nach der Pause erhöhte (49.). Huchem-Stammeln fand offensiv kaum Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste. Welldorf-Güsten festigt damit seine Position in der Spitzengruppe, Huchem-Stammeln verliert dagegen etwas den Anschluss nach oben.

Spieltext F´aldenhoven - Frenz

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

27. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen

So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen

So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar

So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden



28. Spieltag

Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77

Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier

So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim

So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau

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