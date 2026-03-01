Winden dreht das Spiel, Burgwart trifft sechsmal, Welldorf stolpert

Winden hat gute Chancen auf die Rückkehr in die Bezirksliga. – Foto: Marian Stanienda

Der 17. Spieltag in der Kreisliga A Düren hatte es in sich: Tabellenführer VfVuJ Winden dreht nach Rückstand auf und bleibt vorneweg, während die SG Germania Burgwart in Lohn ein halbes Dutzend Tore erzielt. BC Oberzier setzt sich im Verfolgerduell gegen Grün-Weiß Welldorf-Güsten durch, und auch Jugendsport Wenau sammelt wichtige Punkte. In Frenz trennten sich der JSV Frenz und Schwarz-Weiß Düren mit einem Unentschieden.

Das sind die Spiele des 17. Spieltags Das 2:2 hilft beiden Klubs nicht weiter, denn die Teams bleiben im unteren Mittelfeld.

Borussia Freialdenhoven stellte früh die Weichen auf Sieg. Bereits in der 5. Minute verwandelte Dominik Baczewski einen Foulelfmeter zur Führung. Der FC Golzheim hielt die Partie lange offen, ehe sich das Spiel in der Schlussphase deutlich zugunsten der Gastgeber entschied. Ein Eigentor von Sascha Graf erhöhte auf 2:0, anschließend traf Tim-Calvin Brendel, bevor Pascal Schneider in der Nachspielzeit den 4:0-Endstand markierte. Ein klares Ergebnis im Topspiel, weshalb Golzheim Rang drei an die Borussia verliert.

Lange deutete im Duell zwischen dem SC Jülich/SV Hoengen und Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln vieles auf eine Punkteteilung hin.Erst in der Schlussminute fiel die Entscheidung: Marvin Germes nutzte eine späte Möglichkeit und erzielte in der 90. Minute das 1:0 für die Gäste. Vor 123 Zuschauern brachte Huchem-Stammeln die Führung über die Zeit und bleibt vor Jülich.

Viktoria Koslar erwischte gegen den FC Düren 77 einen Blitzstart: Timo Seidel traf bereits in der 3. Minute zur Führung, auf die die Gäste keine Antwort fanden. Kurz vor Schluss sah zunächst Ilker Ermayasi auf Dürener Seite Gelb-Rot, ehe Hendrik von Wirth in der 90. Minute das 2:0 erzielte. Auch Sven Müller hatte zuvor Gelb-Rot gesehen. Koslar sicherte sich damit einen wichtigen Heimsieg - und eine Überraschung. Der Sieg war gegen den Zweiten nicht unbedingt erwartbar.

Die Begegnung zwischen dem JSV Frenz und Schwarz-Weiß Düren endete mit einem 2:2-Unentschieden. Unter der Leitung von Schiedsrichter David Hilgers entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der keiner der beiden Kontrahenten entscheidend Boden gutmachen konnte.

Die SG Germania Burgwart dominierte die Partie in Lohn deutlich. Jan Thomas eröffnete den Torreigen, ehe Lucca Heucken nachlegte. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Marian Prickartz erhöhte, Thomas traf innerhalb weniger Minuten noch zweimal und schnürte einen Dreierpack. Den Schlusspunkt setzte Jeremias Fischer in der 90. Minute. Für Rhenania Lohn blieb es ein deutlicher Nachmittag ohne eigenen Treffer.

Vor 250 Zuschauern erwischte der BC Oberzier einen starken Start. Fabian Wirtz brachte die Gastgeber früh in Führung, Furkan Topal erhöhte noch vor der Pause. Zwar kam Grün-Weiß Welldorf-Güsten durch Aaron Peters nach dem Seitenwechsel zum Anschluss, doch Oberzier verteidigte konzentriert. In der Schlussphase sah Jonas Hohmeier auf Seiten der Gäste die Rote Karte, was die Aufholjagd zusätzlich erschwerte. So blieb es beim 2:1-Heimsieg.