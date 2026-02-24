Wind, Regen und zwei Comebacks

Somit wurde das Spiel etwas für ganz hartgesottene Fußballfans, von denen 130 den Weg auf den Sportplatz fanden, davon gut 30 aus der Kur- und Rosenstadt. Und sie sahen ein rassiges Spiel, das nie langweilig wurde und von beiden Seiten belebt wurde. Während einer etwas wirren Anfangsphase, hatte Dietrich für Preußens Team den ersten Abschluss nach drei Minuten aus 20 Metern. Aus der gleichen Distanz zielte Weißenborn etwas später ebenfalls vorbei, doch der dritte Versuch aus dem Hinterhalt zappelte dann im Netz. Die Kurstädter Elf eroberte im Mittelkreis den Ball, über eine Kopfballstafette kam der Ball zu Schleip, der nicht lange fackelte und per Aufsetzer ins Glück traf. Und es kam noch besser aus Sicht der Gäste. Nur zwei Minuten später kam ein Schack-Freistoß in den Strafraum, Dolzer war zur Stelle und es stand 2:0 für die schwarz-weißen Farben. Die Gastgeber waren gar nicht begeistert und verzettelten sich erstmal in Diskussionen mit Allen und Jedem. Bad Langensalzas Jungs verwalteten den Vorsprung zunächst ohne Probleme und hätten ihn gern mit in die Kabine genommen. Doch daraus wurde nichts. Direkt vor der Halbzeitpause unterlief der Hintermannschaft an der Strafraumgrenze ein unnötiges Foul von Dolzer und Goeb verkürzte für Borsch vom Punkt auf 1:2.

Dieser Treffer gab den Hausherren Auftrieb und kurz nach Wiederanpfiff klingelte es erneut im FSV-Kasten. Der weite Ball kam mit Windunterstützung von der linken Seite in die Mitte, ging über Patzer hinweg, der aber nicht die Finger dran bekam und wieder war Goeb mit dem 2:2 zur Stelle. Nun wurden die Karten neu gemischt und es ging quasi von vorne los. Beide Truppen spielten trotz der widrigen Verhältnisse sehr entschlossen, gingen rigoros in die Zweikämpfe und wirkten konzentriert in allen Mannschaftsteilen. Folglich ergaben sich wenige Tormöglichkeiten. Die Formation aus der Rosenstadt legte sich die Kugel fast selber rein, Patzer rettete aber zum Glück noch vor dem leeren Tor und hielt 20 Minuten vor dem Ende einen scharfen Fernschuss. Den Matchball für Preußens Mannschaft vergab Schleip, der zu überrascht war, als ihm das Leder fünf Meter vor dem Tor vor die Füße fiel. Er zielte knapp vorbei und alle Preußen an der Seite konnten sich nur die Kapuze raufen. Eine Randnotiz ist noch zu bemerken: das respektlose Auftreten des Trainerduos der Gastgeber gegenüber dem Schiedsrichterteam und der Gästebank gipfelte in der Gelb-Roten Karte für Trainer Andreas Mannel. Quasi bei jeder Aktion wurde lamentiert, ein zweiter Ball während des laufenden Spiels absichtlich aufs Feld geworfen. Der Unparteiische Metz hatte alle Hände voll zu tun, brachte aber mit einer sachlichen und ruhigen Leitung das Spiel souverän über die Bühne.