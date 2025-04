»Win-Win-Situation«: Winzer setzt auf Krawetz

Der SV Winzer kämpft aktuell mit aller Macht um den Klassenerhalt in der Kreisliga Straubing. Nach zwei Unentschieden zum Start ins neue Fußballjahr sind Uhl, Falter, Langner und Co. allerdings auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht. Unabhängig davon hat der Verein nun die Weichen für die Saison 2025/26 gestellt und kann ligenunabhängig einen neuen Chefanweiser präsentieren. Christopher Krawetz (38), der aktuell noch den Kreisklassisten SV Schwanenkirchen coacht, tritt ab Sommer die Nachfolge des aktuellen Spielertrainers Thomas Häfner (30) an.

"Wir haben Christopher schon seit längerer Zeit auf dem Schirm. Er hat in Schwanenkirchen sehr gute Arbeit geleistet und wir sind uns sicher, dass er mit seiner Art perfekt zu uns passen wird. Die Chemie zwischen uns hat auf Anhieb gepasst. In den Gesprächen hat sich schnell herausgestellt, dass wir dieselbe Denkweise über Fußball haben. Von daher ist diese Zusammenarbeit eine Win-Win-Situation", erklärt SVW-Vorstand André Müller, der mit dieser Personalie wieder auf mehr Kontinuität auf der Kommandobrücke hofft. "Der SV Winzer ist ein Verein, der nicht jedes Jahr einen neuen Trainer suchen will. In der letzten Zeit hatten wir ungewöhnlich viele Wechsel auf der Trainerposition. Mit 'Krawal' sehen wir uns aber für die nächsten Jahre top aufgestellt und hoffen, dass wir ihm die Mannschaft in der Kreisliga übergeben können".

Für den seit einiger Zeit in Winzer wohnhaften Krawetz sind die "Korbmacher" seine vierte Trainerstation. Vor seiner Zeit in Schwanenkirchen betreute der ehemalige Bayernligakicker der SpVgg Ruhmannsfelden bereits den FC Zeholfing und den SV Wallerfing. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Winzer. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr harmonisch und sportlich ist aus meiner Sicht einiges möglich. Die Mannschaft ist noch sehr jung und entwicklungsfähig und hat viel Potenzial. Natürlich hoffe ich, dass das Team den Verbleib in der Kreisliga schafft. Mein persönlicher Fokus gilt jetzt aber erst einmal dem SV Schwanenkirchen, denn ich möchte mich unbedingt mit dem Klassenerhalt verabschieden", erklärt der 38-Jährige, der seine aktive Karriere beenden und in Winzer ausschließlich an der Seitenlinie stehen wird.