»Win-Win-Situation«: Furth im Wald holt Kreisliga-Stürmer

Lukas Pesold (goldenes Trikot) spielt ab sofort für und nicht mehr gegen den FC Furth im Wald. – Foto: Sebastian Fleischmann

Nord-Bezirksligist FC Furth im Wald, der als Rangzwölfter in den Abstiegskampf involviert hat, kann noch einen zweiten Winter-Neuzugang präsentieren. Wie der von der SpVgg GW Deggendorf gekommene Mawab Galo soll auch dieser die bisher wenig durchschlagskräftige Offensive (21 Saisontore) beleben und verstärken. Mit Lukas Pesold haben sich die Drachenstädter einen erfahrenen Stürmer geangelt. Der 27-Jährige greift nach einer halbjährigen Fußballpause wieder an, möchte sich künftig erstmals in seiner Laufbahn in der Bezirksliga beweisen.

Der Kontakt zu Pesold sei über einen FC-Spieler zustande gekommen, berichtet Thomas Willer. Furths sportlicher Leiter freut sich über die geglückte Neuverpflichtung: „Für uns war die Verpflichtung von Lukas nach dem Abgang von Jan Masek, der aus beruflichen Gründen nicht mehr die Zeit fürs Fußballspielen hat, eine Win-Win-Situation. Er ist ein gestandener Stürmer, der in der Kreisliga regelmäßig seine Tore geschossen hat. Ein Spielertyp, der alles auf den Platz reinhaut. Und ein absoluter Kämpfer, der für uns im Abstiegskampf enorm wichtig sein kein. Wir sind sehr froh, dass der Wechsel geklappt hat.“



Lukas Pesold spielte im Herrenbereich bisher ausschließlich für die SG Schönthal-Premeischl. In den vergangenen vier Kreisliga-Spielzeiten erzielte er zusammengenommen 34 Tore. Zuletzt legte er aus privaten Gründen eine Pause vom Fußball ein, die er nun beendet. „Die Kaderplanung für diesen Winter ist damit abgeschlossen“, informiert Willer, der zuletzt mit Mawab Galo bereits einen weiteren neuen Stürmer präsentieren konnte: „Wir erhoffen uns mit Mawab deutlich mehr Durchschlagskraft in der Offensive und natürlich auch das ein oder andere wichtige Tor.“ Das erste Vorbereitungsspiel bestreitet der FC Furth am 14. Februar gegen den TSV Kareth-Lappersdorf auf dessen Kunstrasenplatz.