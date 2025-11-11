Wimmer-Rückzug beim SV Wörth: »Hat in der A-Klasse nichts verloren«

"Wir bedauern die Entscheidung von Stefan sehr, denn er ist ein herausragender Trainer. Fachlich und menschlich ein Top-Mann, der eine große Lücke hinterlassen wird. Leider war in dieser Saison der Wurm drin, wichtige Leistungsträger wie die höherklassig erprobten Christian Spengler und Robin Justvan sowie Verteidiger Roy Kuiper sind uns langfristig ausgefallen. Das kann man in der A-Klasse unmöglich kompensieren und deswegen verlief die Runde bisher alles andere als zufriedenstellend. Steff ist extrem ehrgeizig und hat sich mit dieser Situation nicht arrangieren können, zumal bei dem einen oder anderen Spieler auch die Motivation etwas nachgelassen hat. So ein Mann hat in der A-Klasse nichts verloren - so ehrlich muss man sein. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er uns die vergangenen zwei Jahren trainiert hat und in der Vorsaison zur Vizemeisterschaft geführt hat", sagt Wörths Sportlicher Leiter Tommy Justvan.







Stefan Wimmer geht ausführlich auf seine Rücktritts-Beweggründe ein: "Erstmal möchte ich mich beim SV Wörth, allen voran bei Mario Ossner, Tommy Justvan und Stefan Hertreiter, bedanken, dass sie mir vor zwei Jahren das Vertrauen geschenkt haben, zu übernehmen. Danke auch an meine beiden Trainerkollegen, Tom Kollmann und Andreas Wastian, für die super Zusammenarbeit. In einer extrem schwierigen Situation, in der sich damals der SV Wörth befand, haben wir in den letzten beiden Jahren einiges auf die Beine gestellt. Insbesondere die erfolgreiche Vorsaison, in der wir leider in der Relegation um den Aufstieg gescheitert sind, zeigt den positiven Aufwärtstrend im Verein. Diesen Flow konnte man im ganzen Verein spüren. Auch die Trainingsbeteiligung war für einen A-Klassisten mit einem Schnitt von über 20 Spieler hervorragend. Leider waren die letzten Wochen nicht viel von Erfolg geprägt. Natürlich gibt es dafür Gründe, die dazu beigetragen haben. Nichtsdestotrotz hinterfragt man sich in solchen Situationen auch selbst, warum es nicht läuft. Letztendlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung auf der Kommandobrücke für alle Beteiligten das Beste ist und suchte dementsprechend das Gespräch mit den Verantwortlichen. Die Mannschaft hat definitiv mehr Potenzial als der aktuelle Tabellenplatz aussagt und ich hoffe, dass sich nach dem Winter auch die Ergebnisse wieder einstellen. Ich wünsche meinen Jungs viel Erfolg und vor allem eine verletzungsfreie Restrückrunde - für die coolen zwei Jahre möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken."







Der SV Wörth/Isar kann noch keinen Wimmer-Nachfolger präsentieren. Der 43-Jährige hat derweil keine konkreten sportlichen Pläne: "Ich werde jetzt erstmal eine Pause einlegen. Falls ich wieder ins Geschäft einsteigen sollte, wäre durchaus mal eine Station im höherklassigen Jugendbereich eine Option."