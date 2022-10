Wiltz rettet Wiesbach Remis im Derby, Diefflen siegt, SVE II verliert Auersmacher und Hertha trennen sich 1:1, Diefflen gewinnt 3:0 gegen Dudenhofen, Elversberg II verliert beim Primus

Gemischte Bilanz für die Saar-Clubs in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Am letzten Hinrundenspieltag der Südstaffel trennten sich der SV Auersmacher und der FC Hertha Wiesbach am Freitag 1:1. Nico Wiltz rettete den Gästen in letzter Sekunde einen Zähler. Am Samstag setzte sich der FV Diefflen trotz einer keinesfalls berauschenden Leistung am Ende souverän mit 3:0 gegen den FV Dudenhofen durch. Zeitgleich unterlag die SV Elversberg II ohne etatmäßigen Innenverteidiger im Kader bei Spitzenreiter FK Pirmasens mit 0:3.