Wilsdruff kämpft in Gröditz – Leipzig fordert Colditz

– Foto: Daniel Jopp

Am 30. und somit letzten Spieltag der Sachsenklasse Nord bricht das große Finale an, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Während die Meisterschaft für die Kickers aus Markkleeberg längst feststeht und auch der Leipziger SC die Vizemeisterschaft sicher in den Händen hält, richtet sich der Fokus mit unerbittlicher Härte auf den brutalen Abstiegskampf. Nachdem der FV Gröditz und der Bornaer SV bereits als Absteiger feststehen, kämpfen am Sonntag noch zwei Vereine um das rettende Ufer. Der SV Fortschritt Lunzenau und der SC Hartenfels Torgau trennen vor den finalen neunzig Minuten kein einziger Zähler. Gleichzeitig sorgt die Nachricht über den freiwilligen Verzicht des Meißner SV auf sein Landesklasse-Startrecht für die kommende Saison weiterhin für reichlich Gesprächsstoff am Spielfeldrand.

Der feststehende Meister Kickers 94 Markkleeberg bittet zum großen Schaulaufen im eigenen Stadion. Nach dem furiosen 5:2-Erfolg gegen Naunhof am vergangenen Wochenende will der souveräne Tabellenführer die Saison standesgemäß mit drei Punkten beenden. Mit nunmehr 68 Zählern thronen die Hausherren unangefochten ganz oben. Zu Gast ist der VfB Zwenkau 02, der nach der herben 1:4-Heimpleite gegen Leipzig auf Schadensbegrenzung aus ist. Zwenkau belegt mit 40 Punkten den achten Tabellenplatz und hat sich im gesicherten Mittelfeld eingerichtet. Für die Gäste geht es um ein achtbares Ergebnis beim Champion, während die Markkleeberger Fans bereit sind, die Meisterparty endgültig zu entfachen.

Ein echtes Verfolgerduell steigt in Panitzsch. Der SV Panitzsch/Borsdorf 1920 empfängt als Tabellendritter den SV Naunhof 1920. Die Hausherren untermauerten ihre starke Formkurve zuletzt mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Meißen und wollen den dritten Rang mit aktuell 56 Punkten am letzten Spieltag unbedingt absichern. Die Gäste aus Naunhof hingegen erlebten ein torreiches Debakel gegen den Meister und rutschten mit 44 Punkten auf den sechsten Platz ab. Beide Teams pflegen eine offensive Spielphilosophie, was den Zuschauern ein packendes Spiel zum Saisonausklang garantieren dürfte, in dem es um das Prestige im oberen Tabellendrittel geht. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr Radefelder SV 90 Radefeld Meißner SV 08 Meißner SV 15:00 PUSH

Unter ganz besonderen Vorzeichen steht das Aufeinandertreffen zwischen dem Radefelder SV 90 und dem Meißner SV 08. Nach dem angekündigten freiwilligen Rückzug der Meißner aus der Landesklasse für die kommende Spielzeit geht es für die Domstädter auf dem fernen fünften Tabellenplatz rein sportlich um einen versöhnlichen Abschluss. Die Formkurve der Gäste zeigte nach dem jüngsten 0:2 gegen Panitzsch jedoch nach unten. Radefeld rangiert mit 40 Punkten auf dem neunten Platz und trennte sich zuletzt mit einem 1:1 von Liebertwolkwitz. Die Hausherren wollen die Gunst der Stunde nutzen, um vor heimischer Kulisse gegen den kriselnden Favoriten drei Punkte einzufahren. ---

Für den Bornaer SV 91 ist der bittere Gang in die Unterklassigkeit nach der deklassierenden 0:3-Niederlage in Wilsdruff bereits besiegelt. Mit 21 Zählern belegt der Aufsteiger den vorletzten Tabellenplatz und kann das rettende Ufer nicht mehr erreichen. Im Heimspiel gegen den SV Liebertwolkwitz geht es für die Mannschaft nur noch darum, sich erhobenen Hauptes aus der Liga zu verabschieden. Die Gäste aus Liebertwolkwitz reisen als Tabellensiebter mit 43 Punkten an und wollen nach dem jüngsten Remis gegen Radefeld noch einmal ihre spielerische Klasse unter Beweis stellen. Ohne den ganz großen Druck könnte sich hier ein offener Schlagabtausch entwickeln. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr FV Gröditz 1911 FV Gröditz SG Motor Wilsdruff SG Wilsdruff 15:00 PUSH

Während das Tabellenschlusslicht FV Gröditz 1911 mit 17 Punkten bereits als Absteiger feststeht, geht es für die SG Motor Wilsdruff um nichts. Die Gäste feierten am vergangenen Wochenende einen triumphalen 3:0-Erfolg im direkten Kellerduell und sprangen mit 28 Zählern auf den rettenden zwölften Platz. Ein Sieg beim abgeschlagenen Schlusslicht würde die wilde Wilsdruffer-Saison doch noch mit einem positiven Erlebnis enden lassen. Gröditz hingegen will sich nach der klaren 2:5-Pleite in Lindenau mit Anstand verabschieden und dem Favoriten im letzten Heimspiel zumindest ein Bein stellen. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr SC Hartenfels Torgau 04 Hartenfels SV Lindenau 1848 Lindenau 15:00 PUSH

Die nackte Existenzangst regiert beim SC Hartenfels Torgau 04. Nach dem herben 2:5-Rückschlag bei der Chemie-Reserve rutschte der Aufsteiger mit 26 Punkten auf den 14. Tabellenplatz ab und belegt damit einen der vier Abstiegsränge. Im Heimspiel gegen den SV Lindenau 1848 zählt für die Hausherren ohne Wenn und Aber nur ein Sieg, um die Chance auf die Rettung zu wahren. Die Gäste aus Lindenau hingegen haben sich mit 39 Zählern auf den elften Platz geschoben und sich nach dem klaren 5:2-Sieg gegen Gröditz aller Sorgen entledigt. Torgau muss von der ersten Minute an bedingungslosen Offensivgeist zeigen. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr SV Fortschritt Lunzenau SV Lunzenau BSG Chemie Leipzig BSG Chemie II 15:00 PUSH

Vor einer nervlichen Zerreißprobe steht der SV Fortschritt Lunzenau. Nach der deklassierenden 0:6-Klatsche in Colditz rutschte der Aufsteiger mit 26 Punkten auf den 13. Platz ab und befindet sich mitten in der Gefahrenzone. Im Heimspiel gegen die spielstarke Reserve der BSG Chemie Leipzig benötigt Lunzenau dringend drei Punkte, um den drohenden Abstieg im letzten Moment abzuwenden. Die Leipziger Gäste reisen mit dem Selbstbewusstsein eines deutlichen 5:2-Erfolgs gegen Torgau an und belegen mit 39 Punkten den zehnten Rang. Lunzenau muss eine radikale Kehrtwende in der Defensive vollziehen. ---

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr Leipziger SC 1901 Leipziger SC HFC Colditz Colditz 15:00 PUSH

Das sportliche Highlight im oberen Tabellendrittel steigt beim Aufeinandertreffen des Leipziger SC 1901 und dem HFC Colditz. Der furiose Aufsteiger aus Leipzig hat eine herausragende Spielzeit hinter sich und rangiert mit 61 Punkten uneinholbar auf dem zweiten Tabellenplatz, was die hochverdiente Vizemeisterschaft bedeutet. Nach dem souveränen 4:1-Erfolg in Zwenkau wollen die Hausherren die Saison mit einem Heimsieg veredeln. Der HFC Colditz reist jedoch mit enormem Rückenwind an, nachdem das Team Lunzenau mit einem fulminanten 6:0 vom Platz fegte. Colditz belegt mit 55 Punkten den vierten Rang und will zum Abschluss noch einmal seine offensive Muskeln spielen lassen.

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